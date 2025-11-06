Madagascar: Judo - Mondiaux des vétérans - Ivan Marc Hery éliminé au repêchage

6 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Deux Malgaches ont été en lice hier à la troisième journée des championnats du monde des vétérans à Paris. L'expatrié, Ivan Marc Hery Randrianjohany, âgé de 58 ans, engagé dans la catégorie M6 entre 55 et 59 ans -81 kg, a échoué au premier combat du repêchage.

Exempté du premier combat, il s'est incliné par ippon devant le Français, champion du monde en 2024, Christophe Le Gorbelec, médaillé de bronze de la catégorie. Lors des phases de groupes, Ivan Marc a défait d'entrée par ippon le Français Laurent Garbe, 59 ans, classé cinquième au championnat d'Europe. Il a par la suite perdu par ippon au deuxième combat contre l'Américain, champion du monde en titre, Gyula Kalman, 56 ans, auteur également de la médaille de bronze de la catégorie.

Exempté du premier tour, le judoka local, Rafik Monir Mohamedaly, 56 ans, engagé dans la catégorie M6 -73 kg, a été éliminé par ippon au second tour à son premier combat par le Français, champion d'Europe en titre, Christian Mbani, 57 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Arrivé en France hier, le fondateur du club Hakudokan, Mamy Dongozo Rasolondraibe, engagé dans la catégorie M7 -66 kg, montera sur le tatami ce jeudi. En septembre dernier, Mamy Dongozo est sacré champion d'Afrique en titre de la catégorie et classé cinquième au championnat du monde à Abu Dhabi en 2023.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.