Madagascar: Judo - Mondiaux des vétérans - Ivan Marc Hery éliminé au repêchage

Deux Malgaches ont été en lice hier à la troisième journée des championnats du monde des vétérans à Paris. L'expatrié, Ivan Marc Hery Randrianjohany, âgé de 58 ans, engagé dans la catégorie M6 entre 55 et 59 ans -81 kg, a échoué au premier combat du repêchage.

Exempté du premier combat, il s'est incliné par ippon devant le Français, champion du monde en 2024, Christophe Le Gorbelec, médaillé de bronze de la catégorie. Lors des phases de groupes, Ivan Marc a défait d'entrée par ippon le Français Laurent Garbe, 59 ans, classé cinquième au championnat d'Europe. Il a par la suite perdu par ippon au deuxième combat contre l'Américain, champion du monde en titre, Gyula Kalman, 56 ans, auteur également de la médaille de bronze de la catégorie.

Exempté du premier tour, le judoka local, Rafik Monir Mohamedaly, 56 ans, engagé dans la catégorie M6 -73 kg, a été éliminé par ippon au second tour à son premier combat par le Français, champion d'Europe en titre, Christian Mbani, 57 ans.

Arrivé en France hier, le fondateur du club Hakudokan, Mamy Dongozo Rasolondraibe, engagé dans la catégorie M7 -66 kg, montera sur le tatami ce jeudi. En septembre dernier, Mamy Dongozo est sacré champion d'Afrique en titre de la catégorie et classé cinquième au championnat du monde à Abu Dhabi en 2023.