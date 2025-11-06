Madagascar: Ouvrage - L'artiste Belly SID consacre un livre dédié au Pilates

Après cinq années de travail, Belly Malala Raveloarijaona, fondatrice et professeure du L-Fy Studio à Analamahitsy, publie son premier manuel pédagogique dédié au Pilates.

Belly Malala Raveloarijaona, danseuse, fondatrice, gérante et professeure au L-Fy Studio, vient de sortir officiellement, le 30 octobre 2025, son premier ouvrage intitulé « Manuel L-Fy : La méthode Pilates ». Ce livre auto-édité constitue un support pédagogique complet, fruit de cinq années de pratique et d'une année de conception. Il regroupe l'ensemble de ses lectures, formations, recherches et expériences, et propose des exercices sur tapis ainsi que sur machines, dont le Step Barrel, Ladder Barrel et Reformer, pour une pratique structurée, précise et profondément humaine.

« Je ne suis pas écrivaine mais une passionnée du mouvement. Je suis fière de ce projet, fière qu'un livre officiel dédié au Pilates, qui est une méthode de renforcement musculaire, accessible à tous, permette de renforcer la posture, le souffle, la mobilité et la conscience corporelle, soit né à Madagascar, où la discipline est encore peu connue, et fière d'être Malagasy », confie-t-elle.

Depuis plus de vingt ans, Belly Malala pratique et enseigne la danse. Connue sous le nom de scène Belly SID, elle a commencé avec le Hip-Hop et le Modern Jazz avant d'explorer plusieurs styles, qu'elle qualifie d'hybrides et expérimentaux.

Réalisations

Son parcours l'a menée à enseigner à Madagascar mais également à l'étranger, en France, en Espagne et en Chine. En 2018, elle revient s'installer au pays et concrétise son projet de créer une école de danse, le L-Fy Studio, inauguré en 2020. Le studio est le premier à Madagascar à proposer du Pilates sur machines, introduisant le Step Barrel en 2021, le Ladder Barrel en 2022 et le Reformer en 2024.

Artiste curieuse et passionnée, Belly Malala conserve des documents sur toutes les danses qu'elle enseigne, du classique au Dancehall, afin de comprendre les racines, l'évolution et le sens de chaque mouvement. Parmi ses réalisations figurent son rôle de professeure au Rising Stars China en 2018, la création du duo « Double en Soi » présenté au CGM lors du Festival Évasion 2023, sa sélection pour la bourse DanceWeb 2024 à Vienne dans le cadre du festival ImPulsTanz, la création solo « Hitady ny Very » présentée à la Fondation H, ainsi que la sortie du court-métrage « Tout arrive à temps » en 2025.

Avec ce manuel, Belly Malala Raveloarijaona propose un outil pédagogique unique, visant à renforcer le corps, la posture et la conscience corporelle tout en transmettant le bien-être. Cette publication marque une étape majeure pour le Pilates à Madagascar et illustre son engagement à faire rayonner la danse et le bien-être dans le pays.