Madagascar: Région Boeny - Le secrétaire général prend les rênes

Le Conseil des ministres du 29 octobre dernier a décrété une note abrogeant la nomination des gouverneurs dans les vingt-trois régions de Madagascar.

Et selon la note d'instruction du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation relative à l'expédition des affaires courantes et à la sécurisation du patrimoine régional au sein de chaque région, en date du 31 octobre dernier, le secrétaire général de la région ou, à défaut, le directeur de l'administration générale et régionale (DAGR) est chargé d'assurer l'expédition des affaires courantes au sein des régions.

Dans cette optique, la passation de service entre l'ancien gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, et le secrétaire général de la région Boeny, Faly Miadana Ravoavy, s'est déroulée mardi dernier au bloc administratif à Ampisikina. Ce, en présence de tout le personnel de la région. La mesure temporaire reste en vigueur jusqu'à la nomination du nouveau chef exécutif de région.

Le débat sur la conformité des gouverneurs à la Constitution est désormais clos après cinq ans. À en croire cette note d'instruction, le régime du gouvernorat ne figure plus dans le vocabulaire de cette transition.

Une grande restructuration au niveau des collectivités territoriales décentralisées est nécessaire après ces cinq années de flou et de violation.

Les gouverneurs n'étaient pas prévus par la loi fondamentale de la Quatrième République, ce qui a provoqué des remous et des contestations au niveau de la classe politique depuis 2019, année d'inauguration de cette nouvelle appellation.

Le prochain successeur du gouverneur sera appelé chef de région, selon la note d'instruction du 31 octobre.

Rappelons que Mokhtar Andriantomanga a été désigné gouverneur le 23 juillet 2019 en Conseil des ministres. Il a été élu maire de la commune de Mahajanga en 2005 et réélu en 2019. Il a cédé son poste à son premier collaborateur pour occuper le poste de gouverneur de la région Boeny depuis.

Lors de son dernier discours, il a souligné les efforts déployés, notamment l'amélioration des recettes pour le développement de la région.