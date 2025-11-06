Madagascar: Arts et patrimoine - Une consultation nationale lancée

Le paysage culturel malgache se prépare à une évolution majeure. Dans le cadre de la réunion de concertation, une consultation nationale qui s'étend dans toutes les régions de Madagascar, le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, coordonne la participation des acteurs du secteur culturel et médiatique. Les directions régionales, les bureaux de la presse locale et les associations régionales de journalistes organisent les dates, les lieux et les modalités pour permettre à tous de contribuer activement.

L'objectif principal de cette initiative est de permettre aux professionnels de la culture de proposer des projets de loi et des programmes adaptés aux transformations nécessaires pour le pays. Le ministre Gascar Fenosoa insiste sur le fait que cette démarche s'inscrit dans une volonté de trouver des solutions durables face aux difficultés rencontrées depuis de nombreuses années dans le secteur de la communication et de la culture.

Les travaux se poursuivront le 13 novembre au Havoria Anosy, où seront abordées les questions relatives à la modernisation du secteur culturel, à la valorisation des arts et à la préservation du patrimoine national. Ce rendez-vous constitue une étape cruciale pour renforcer la collaboration entre les acteurs culturels et la création d'un cadre législatif solide et inclusif.