Madagascar: Tourisme de croisière - Deux paquebots en escale à Mahajanga

Les paquebots de croisière se précipitent et se succèdent à Mahajanga. La saison est ouverte depuis ce week-end avec deux grands navires qui ont fait escale en deux jours au large des côtes de Mahajanga.

L'Island Sky de la compagnie Noble Caledonia a fait escale pendant la journée de dimanche. La centaine de passagers était descendue avec l'équipage. Ils ont effectué une visite au lac sacré de Mangatsa, dans le district de Mahajanga II. Le tour de la ville de Mahajanga a clôturé leur visite.

Hier, la ville des Fleurs a accueilli le deuxième paquebot SH Diana, en provenance de Nosy Be. « Dans une ambiance conviviale et sous un soleil radieux, une partie des passagers, une centaine de croisiéristes anglophones et russophones, ont choisi de découvrir les sites exceptionnels de Mahajanga tels que le lac sacré, la plage d'Antsanitia, le site du Cirque Rouge. Et comme il est de tradition, le tour de la ville n'était pas en reste au programme de ces touristes », a souligné le directeur de l'Office Régional du Tourisme Boeny (ORTB).

Les soixante-deux autres touristes ont décidé de visiter les alentours du fameux Phare et Andafirôï Lodge à Katsepy, qui est qualifié de véritable vitrine du dynamisme touristique de la région Boeny. « Cette nouvelle deuxième escale confirme la place croissante de Mahajanga comme destination incontournable des croisières dans l'océan Indien », a ajouté le premier responsable de l'ORTB.

Rappelons que le district de Soalala a accueilli le bateau de croisière The World, le 25 septembre dernier. Une grande première et, pour la première fois, ils étaient cent trente-six touristes à fouler le parc national de la Baie de Baly et le Tsingy Namoroka cette année.

D'autres paquebots sont encore attendus en escale à Mahajanga avant la fin de l'année. Le problème réside encore et toujours dans les infrastructures d'accueil telles que l'hébergement des touristes et le port de débarquement.a

La ville de Mahajanga et surtout les établissements hôteliers ne possèdent pas toujours des chambres suffisantes pour l'accueil des touristes.