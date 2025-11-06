Cameroun: Paul Biya prête serment ce jour pour la 8e fois consécutive sous un climat socio-politique tendu

Selon le conseil Constitutionnel du Cameroun, Paul Biya a été élu pour les 8 e fois consécutives comme Président du Cameroun par un score de 53,66%. Contre 35,19% pour son principal concurrent Issa Tchirome Bakari qui s'est autoproclamé président élu. La prestation de serment a lieu Jeudi 6 Novembre sous une tension politique généralisée.

La victoire de Paul Biya, loin de faire l'unanimité au sein du landernau politique a fait naitre une crise de légitimité populaire face à une légalité conférée par le Conseil Constitutionnel fortement contestée notamment par l'opposition politique.

Au Cameroun, on ne croit plus à Elecam, organe chargé d'organiser les élections claires et transparentes. Encore moins au Conseil constitutionnel dont les membres sont tous issus du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé. Le constat sur le terrain se passe de tout commentaire.

Le RDPC a perdu toute légitimé populaire et ça se voit. De 2011 à 2025 en passant par 2018, le candidat du Rdpc passe de 77,98 %, puis 71,28% à 53,66%.

La descente aux enfers de ce parti qui a régné au cours des 6 dernières élections comme parti unique de fait trouve ses origines dans le climat socio politique délétère que vit le Cameroun. InfoMatin, un journal de Yaoundé en fait une esquisse préoccupante

« A l'analyse, ces scores à reculons sont la conséquence, entre autres, de l'impopularité, de la cupidité, de l'incompétence, du mensonge et de l'arrogance de ces jouisseurs impénitents aux affaires, notamment ceux qui entourent le chef de l'Etat. Les remaniements du gouvernement, du Parlement, voire des gouverneurs de région et des directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, sur fond de renouvellement de la classe dirigeante s'imposent. Des réformes constitutionnelles et institutionnelles sont aussi indispensables et impératives »

La contestation populaire est montée d'un cran, avant le résultat de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et s'est multipliée sur toute l'étendue du territoire après la proclamation de la victoire de Paul Biya. Elle a atteint son paroxysme dans l'autoproclamassions de de Issa Tchiroma comme Président élu du Cameroun.

La rue a répondu, avec des manifestations populaires principalement dans les zones acquises à Issa Tchiroma. Le Peuple est pris entre le marteau des appels aux villes mortes et la désobéissance civique et l'enclume des contre appels.

Sur le terrain de l'action, la situation s'enlise l'économie est fortement attaquée et les consommateurs étouffent.

C'est dans cette atmosphère que Paul Biya s'apprête à prêter serment. Le grand peuple qui étouffe d'impatience attend un « renouvellement de fond en comble d'une classe politique dépassée et vieillissante » et surtout des conditions pour « améliorer les conditions de vie des populations »