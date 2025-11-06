Congo-Kinshasa: L'an 1 de Trump !

C'est hier, jeudi 5 janvier, que Donald Trump a accompli la première année de son deuxième mandat à la Maison blanche. Un mandat qui a permis à la RDC de se trouver au centre des préoccupations américaines en vue de mettre fin à trois décennies d'instabilité à l'Est congolais.

Dans différents forums internationaux, le président américain n'a pas manqué de parler de la RDC. La preuve du retour de ce pays de l'Afrique centrale dans le concert des nations avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Désormais, la communauté internationale s'intéresse à la RDC.

En réalité, les minerais congolais sont au centre des enjeux américains. L'accord du 27 juin entre la RDC et Rwanda a été un pas décisif pour Donald Trump qui est parvenu à réduire sensiblement l'influence de la Chine sur les gisements miniers congolais. En retour, la RDC, face aux retombées économiques avec une large ouverture sur les entreprises américaines, bénéficie de soutien de Washington pour la paix à l'Est.

En outre, le lancement du corridor de Lobito avec Biden dont l'objectif est de relier les zones minières de l'espace Katanga à l'Angola, et de là, au marché américain, reste une priorité pour l'administration Trump. A cela s'ajoute des investissements prévus dans un projet hydroélectrique couvrant la RDC, le Rwanda et le Burundi.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la société américaine KoBold Metals a obtenu des permis de recherche sur le sol congolais. Ces autorisations doivent permettre de déterminer l'existence de gisements économiquement exploitables et d'évaluer leur potentiel technique et commercial.

Entretemps, la partie congolaise a eu à retarder la signature du cadre régional économique entre Kinshasa, Washington et Kigali. Kinshasa espère davantage une plus grande implication américaine dans le dossier sécuritaire.

À Doha, la situation reste au point mort. Les divergences portent toujours sur le principe de la restauration de l'autorité de l'État. Sur le terrain, l'AFC/M23 continue de renforcer son administration, avec notamment l'annonce des résultats des tests d'évaluation des candidats magistrats sur le territoire qu'il contrôle. Une démarche qui agace encore davantage Kinshasa.

La présence de Tshisekedi et Kagame à Doha dans le cadre du deuxième Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social, va profiter au médiateur qatari avec le soutien de Washington, de parvenir à un compromis pour booster les discussions entre la délégation de Kinshasa et celle de l'AFC/M23.

Donald Trump veut un accord global avec Doha après celui de la capitale américaine. Ce sera une grande victoire pour la Maison blanche d'avoir gagné le pari de la paix à l'Est de la RDC en proie à une instabilité qui a eu à décimer des populations entières pendant une trentaine d'années.

