Congo-Kinshasa: OLPA salue la libération d'un journaliste à Kinshasa

Kinshasa, le 3 novembre 2025. L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), Organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de la presse, salue la libération de Paul Mupanza Kasongo, journaliste basé à Kinshasa (RDC) travaillant pour le média YouTube Buisson Ardent.

Il a quitté la prison centrale de Makala, le 31 octobre 2025, après 12 mois de détention, et le paiement d'une amende d'un million de francs congolais (équivalent de 450 dollars américains).

Pour rappel, le journaliste a été reconnu coupable d'imputations dommageables par le Tribunal de paix de Kinshasa/Matete, qui l'a condamné à douze mois d'emprisonnement le 23 janvier 2025 après avoir diffusé, les 18 et 20 mars 2024, une émission intitulée « Qui dit vrai ? ».

Au cours de l'émission, il a révélé que M. Laurent Batumona, président du parti politique MSC (Mouvement de solidarité pour le changement) et membre de la plateforme présidentielle Union sacrée de la Nation, est l'un des soutiens présumés de la milice Mobondo qui sème la terreur dans la province de Maï-Ndombe et une partie de Bandundu. Interpellé le 1er novembre 2024, il a été détenu au Parquet de grande instance de Kinshasa/Matete, avant d'être transféré à la prison centrale de Makala en janvier 2025.