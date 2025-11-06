Congo-Kinshasa: Célébration ONU80 au pays - Un engagement renouvelé pour la paix et le développement

6 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Les Nations Unies et le Gouvernement congolais réaffirment leur engagement à oeuvrer ensemble pour bâtir une RDC prospère où règnent la paix et le respect des droits humains. C'était au cours de la journée de célébration du 80eme anniversaire de l'ONU marquée par deux moments forts, à savoir un panel d'échange et une exposition immersive des photos résultats des différents programmes, agences et Fonds de l'ONU en RDC.

Une occasion pour le Coordonnateur Résident et Humanitaire a.i. des Nations Unies en RDC Patrice Vahard de rappeler que « les Nations Unies ont été fondées sur un idéal clair : celui de construire un monde plus juste, plus pacifique et plus solidaire. En un demi-siècle de présence en RDC, les agences, fonds et programmes des nations Unies ainsi que la Mission de maintien de paix, se tiennent aux côtés du Gouvernement, et de tout le peuple congolais pour maintenir cette promesse toujours vivante ».

Le MINETAT, Ministre du Plan Guylain Nyembo a salué le rôle capital de l'ONU dans la construction de la paix et la promotion des droits humains en RDC. Il a en outre mentionné le progrès réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre des ODD à travers le vaste programme de Développement Local PDL-145 T piloté en partenariat avec le PNUD en RDC.

« Ce Programme, qui constitue un cadre unique et innovant de partenariat entre le Gouvernement et les Nations-Unies, à travers le PNUD, permet au fur et à mesure de sa mise en oeuvre, d'endiguer les inégalités spatiales. Il renforce notre système éducatif, sanitaire et dote les entités locales d'un cadre de travail idéal. Car des institutions efficaces sont le gage d'un développement qui ne laisse personne pour compte » a-t-il souligné.

