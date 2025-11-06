Cette fois-ci, c'est un appel vibrant à la plus grande responsabilité, à la prise de conscience collective et à la vigilance face aux enjeux sécuritaires actuels en RDC. Dans la droite ligne de la vision du Camp de la Patrie, son propre concept engagé pour raviver l'unité des congolais épris de paix, dans un contexte d'agression injuste imposée par le Rwanda, Germain Kambinga réaffirme son soutien à la détermination de Félix Tshisekedi, pour ses nombreux efforts accomplis dans la dynamique d'une défense sans réserve de la souveraineté du territoire national et de la restauration effective de l'autorité de l'Etat.

Dans une réflexion percutante, postée sur X, le Président du parti politique « Liberté » relance le débat autour de l'effort de guerre, mais aussi la diplomatique agissante du premier citoyen congolais. Il défend avec fermeté le leadership incarné par le Chef de l'Etat qui, d'après lui, en dépit de la situation critique du moment, ne ménage aucun effort pour répondre à ses responsabilités, en tant que Garant de la Nation et du bon fonctionnement des Institutions.

"La situation sécuritaire à l'Est de la RDC est un vrai problème qui, d'ailleurs, n'est pas conjoncturel. C'est un problème structurel parce que ça fait 30 ans que ça existe. Est-ce que le Président de la République qui est le Commandant suprême fait le maximum pour mettre la République démocratique du Congo dans une position avantageuse vis-à-vis de cette crise ? Une position avantageuse voudrait dire une posture à même de se défendre.

Sur le plan militaire, le rôle du Chef de l'Etat, Commandant suprême, c'est de donner à notre armée les moyens financiers, les moyens logistiques. Vous avez observé avec nous que jamais dans l'histoire de ce pays, autant de moyens ont été mobilisés pour notre armée. A côté de cela, il y a une problématique qui est humanitaire, mais qui, dans les circonstances actuelles, ne peut pas être mise sur la responsabilité unique du Président de la République, étant attendu que le Rwanda et ses rebelles occupent une partie du territoire.

S'agissant de la responsabilité du Gouvernement, les mécanismes sont certainement à améliorer. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, il existe des organismes dédiés à l'accompagnement des victimes des exactions de la guerre. Je peux vous donner comme exemple, le Frivao. Je peux constater avec vous qu'il y a certainement des améliorations en termes de gestion et d'efficacité", soulève le Visionnaire du mouvement politique Le Centre. Pour lui, en effet, loin de toute confusion, il est possible de voir un Congo nouveau, pacifié et prospère avec l'actuel locataire du Palais de la Nation.

Paix dans l'Est de la RDC

"Il y a déjà une intuition positive qui laisse à penser que nous pouvons espérer avoir des résultats dans les temps qui viennent. Il ne faut pas oublier l'ampleur de l'adversité à laquelle notre pays doit faire face.

Il s'agit d'une part du Rwanda et de toute la maffia économique internationale qui accompagne le Rwanda dans cette opération de captation illégale des ressources de la République démocratique du Congo depuis plus de trente ans. Il ne faut pas oublier que le Rwanda, régime militaire, se sert du Congo, depuis trente ans, comme un prétexte fallacieux à l'établissement d'un autoritarisme gestionnaire au niveau de son propre pays", explicite, avec maitrise, Germain Kambinga Katomba, dans son élément partagé sur la toile.