Un nouveau cap vient d'être franchi dans la coopération entre la République Démocratique du Congo et le Fonds Monétaire International (FMI). L'équipe du FMI a conclu un accord au niveau des services avec le Gouvernement congolais à l'issue de la deuxième revue du programme appuyé par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et de la première revue au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Ce double accord ouvre la voie à un appui global d'environ 400 millions de dollars américains, destiné à la fois au soutien budgétaire et au renforcement des réserves de change. Une première historique pour la RDC dans le cadre de son partenariat avec le FMI.

Une évaluation globalement positive du programme de réformes

D'après les conclusions de la mission exprimées lors de la réunion de haut niveau de la Troïka politique, présidée ce mardi 4 novembre 2025 par Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, Ministre des Finances, « la RDC affiche des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de son agenda de réformes structurelles, notamment dans la modernisation de la gestion des finances publiques (GFP) ».

En effet, renchérissent ces conclusions, les autorités congolaises ont enregistré des avancées notables dans l'opérationnalisation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), la déconcentration graduelle de l'ordonnancement des dépenses dans les ministères sectoriels, ainsi que la mise en place effective du Compte Unique du Trésor (CUT), instruments clés de la transparence et de la discipline budgétaire.

Sur le plan macroéconomique, la croissance nationale s'établit à 5,5 %, malgré un contexte sécuritaire difficile, tandis que l'inflation a chuté de 25 % à moins de 8 %, témoignant d'une résilience remarquable de l'économie congolaise. Ces résultats s'inscrivent dans la perspective d'une gouvernance publique mieux encadrée et plus performante.

La discipline financière au coeur de la crédibilité des engagements du Gouvernement

C'est dans ce climat de progrès que le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, lors de cette réunion à laquelle ont participé le Vice-ministre des Finances, le Vice-ministre du Budget, des experts du ministère et des responsables de la Banque Centrale du Congo (BCC), a procédé à l'examination de ces conclusions préliminaires avant leur restitution officielle à la Première Ministre.

Selon le Comité de suivi des réformes, l'évaluation du programme est globalement positive : la quasi-totalité des indicateurs chiffrés ont été atteints et sept repères structurels sur huit exécutés.

Les discussions ont également porté sur la soutenabilité de la masse salariale et la mobilisation accrue des recettes intérieures, notamment à travers la rationalisation des exonérations fiscales et le renforcement de la gouvernance.

Le Ministre Doudou Fwamba a, pour sa part, réaffirmé la détermination du Gouvernement à poursuivre ces réformes dans la continuité du leadership du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Tout en saluant l'accompagnement constant de l'institution de Bretton Woods, il a réaffirmé que la discipline financière et la crédibilité des engagements demeurent le socle du partenariat du Gouvernement avec le FMI.

Des réformes en profondeur pour une gouvernance durable

L'accord du 5 novembre 2025 marque un tournant décisif : une fois approuvé en décembre par le Conseil d'administration du FMI, la RDC bénéficiera de 280 millions USD d'appui budgétaire combiné (FEC + FRD) et de 120 millions USD pour la balance des paiements, soit un total d'environ 400 millions USD.

Au-delà de ce soutien financier, le partenariat consacre la confiance renouvelée du FMI envers les efforts du Gouvernement congolais pour instaurer une gestion publique plus transparente, performante et crédible.

Pour renforcer cette dynamique, quatre ministères pilotes que sont le Développement rural, l'Éducation Nationale, la Santé et les Infrastructures, les premiers à exécuter directement leurs budgets dès 2026, avant une extension progressive à l'ensemble des ministères à partir de septembre prochain.

Un signal fort pour les partenaires et les investisseurs

En saluant les progrès réalisés, la mission du FMI a encouragé le Gouvernement à poursuivre la mobilisation des recettes domestiques et l'amélioration de l'environnement des affaires.

Elle a, par ailleurs, exprimé le souhait que la stabilisation de la situation sécuritaire à l'Est du pays permette de réduire le poids des dépenses militaires au profit d'un investissement public accru.

Ainsi, l'accord au niveau des services entre la RDC et le FMI représente bien plus qu'un simple appui financier : il incarne un gage de confiance internationale envers les réformes engagées, un signal positif pour les investisseurs, et un jalon important dans la consolidation de la stabilité macroéconomique du pays.