Congo-Kinshasa: Défense - Me Guy Kabombo Muadiamvita à l'assaut de Kisangani !

Le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense Nationale, Me Guy Kabombo Muadiamvita est arrivé ce mercredi 5 novembre 2025, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

En mission d'itinérance dans la 3ème zone de défense, Me Guy Kabombo Muadiamvita, accompagné du chef d'état major-général-adjoint en charge des opérations et renseignements, le Lieutenant-Général Ishaligonza Nduru Jacques, a présidé une séance de travail à huis-clos au centre de coordination des opérations. La délégation a par la suite visité quelques infrastructures spécifiques.

S'en est suivie la visite au centre d'entraînement Bahuma, où un briefing sectoriel lui a été présenté par le commandant centre, le Colonel Molengo.

Une année après sa dernière itinérance dans cette région militaire, Me Guy Kabombo Muadiamvita, est revenu évaluer les différentes actions initiées et se rassurer de leur mise en oeuvre.

A Kisangani, le programme du VPM de la Défense Nationale prévoit un briefing à l'état major 3ème Zone de Défense, la visite de quelques sites stratégiques, et une causerie morale avec des militaires stagiaires, en renforcement des capacités.

Pour la mise en oeuvre du trinôme FEC (formation, équipement et casernement) Me Guy Kabombo Muadiamvita a opté pour une démarche inclusive, en vue de la redynamisation des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, vision chère au Chef de l'État et Commandant Suprême des FARDC, S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.