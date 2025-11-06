Sénégal: Importation de véhicules d'occasion - Le pays instaure de nouveaux plafonds d'ancienneté

Par décret présidentiel du 24 octobre 2025, l'exécutif dirigé par Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko a promulgué un dispositif réglementaire novateur encadrant l'importation de véhicules d'occasion. Désormais, l'âge maximal des automobiles de tourisme est fixé à dix années, tandis que celui des véhicules utilitaires lourds et de transport collectif s'établit à quinze années.

Le gouvernement de la République du Sénégal vient d'opérer une inflexion majeure dans sa politique de renouvellement et de modernisation du parc automobile national. L'acte réglementaire daté du 24 octobre 2025, institue un seuil d'ancienneté impératif de dix années révolues pour les véhicules particuliers, et de quinze années pour les engins de transport de marchandises ainsi que les véhicules affectés au transport public de personnes.

Cette réforme normative matérialise l'une des engagements programmatiques formulés à l'endroit de la diaspora sénégalaise, communauté particulièrement investie dans les débats relatifs aux importations automobiles.

Depuis plusieurs exercices budgétaires, les Sénégalais de la diaspora ne cessent de réclamer un assouplissement significatif des restrictions en vigueur, jugées trop contraignantes à leurs yeux et inadéquates au regard des réalités socio-économiques prévalentes. Le relèvement du plafond d'ancienneté de huit à dix années pour les véhicules légers, et maintenu à quinze années pour les poids lourds constitue une réponse favorable à ces aspirations, tout en préservant les impératifs de sécurité routière et de conformité aux normes techniques internationales.

Ce dispositif présidentiel clôture deux décennies d'ajustements réglementaires successifs et parfois erratiques : initialement fixée à cinq années sous la présidence d'Abdoulaye Wade, la limite d'ancienneté avait été portée à huit années durant le mandat de Macky Sall, avant de connaître de multiples révisions ponctuelles.

L'administration actuelle entend rompre avec cette instabilité normative et garantir une prévisibilité réglementaire durable aux opérateurs économiques du secteur.

Le texte présidentiel interdit désormais de manière expresse l'importation de tout véhicule automobile dont l'ancienneté excède les seuils réglementaires susmentionnés, ainsi que celle des cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure à 50 centimètres cube.

Les départements ministériels compétents à savoir les ministères des Finances et du Budget, du Commerce et de la Consommation, des Transports terrestres et aériens, ainsi que ceux de l'Industrie et du Commerce se voient confier la mission d'assurer la mise en oeuvre rigoureuse et la stricte application de ces dispositions.

Au-delà de sa dimension strictement normative, cette décision gouvernementale traduit la détermination des pouvoirs publics à concilier trois objectifs stratégiques fondamentaux : le développement économique inclusif, la préservation de l'environnement et du patrimoine écologique national, et le renforcement de la cohésion sociale.

En favorisant l'importation de véhicules d'ancienneté modérée et conformes aux standards internationaux de sécurité et d'émissions polluantes, le Sénégal ambitionne de consolider la sécurité sur les axes routiers, de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques, et de dynamiser la création d'emplois qualifiés dans les filières de maintenance, de réparation et d'entretien automobile.

Inscrite dans l'architecture de la Vision Sénégal 2050, cette mesure réglementaire constitue une étape déterminante dans la trajectoire nationale vers une mobilité à la fois plus sécurisée, plus respectueuse de l'environnement et plus compétitive sur le plan économique.

Le Sénégal amorce ainsi une modernisation de son système de transport, pensée pour mieux répondre aux besoins de sa population et de sa diaspora.