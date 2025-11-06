Le Cadre Intersyndical Sectoriel de l'Économie Informelle a tenu, avant-hier mardi 4 novembre, une rencontre à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée nationale, destinée à vulgariser le plaidoyer adressé à l'État du Sénégal. Ses membres réclament une prise en charge sectorielle et transitoire de l'économie informelle dans le code du travail en cours de révision, afin d'assurer aux travailleurs une protection sociale incluant la couverture maladie, la sécurité sociale et la retraite. En retour, ils s'engagent à s'acquitter de leurs impôts selon leurs capacités et les réalités économiques du secteur.

La coordonnatrice du CISEI, Mme Diallo Mariama Mbodj, a précisé lors de cette rencontre organisée au quartier Sud de l'île de Saint-Louis :

« Nous sommes ici pour communiquer sur le plaidoyer que le CISEI a remis à l'État du Sénégal. Nous l'avons fait à Tambacounda où les régions de Kédougou et Kafrine nous ont rejoints. Nous l'avons fait à Kaolack avec Fatick et Diourbel. Nous l'avons fait récemment à Kolda où Sédhiou et Ziguinchor étaient également présentes. Et là, à Saint-Louis, il y a Louga et Matam qui nous ont rejoints. C'est pour communiquer sur le plaidoyer que le CISEI a remis à l'État du Sénégal », a rappelé Mme Diallo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a expliqué que ce plaidoyer visait à inviter l'État à inclure le secteur informel dans le code du travail : « Il est important et nécessaire que l'économie informelle soit prise en charge, vu qu'elle représente en moyenne 90 % des travailleurs au Sénégal. Ce plaidoyer, c'est pour lui demander non seulement la prise en compte de l'économie informelle, mais aussi nos préoccupations. »

Le CISEI a formulé des propositions concrètes pour une intégration progressive. « Nous savons que l'économie informelle ne peut pas, en un seul jour, se formaliser globalement. Nous avons donc demandé une formalisation transitoire à l'État du Sénégal », a-t-elle poursuivi.

Cette transition viserait à garantir une protection sociale adaptée : « Cela veut dire la prise en compte de la couverture maladie, de la sécurité sociale, de la retraite, et demander aussi à l'économie informelle que nous sommes de payer des impôts mais suivant nos besoins et selon l'économie dont nous disposons. Nous ne sommes pas vraiment assez riches, mais nous travaillons pour la stabilisation de ce pays », a-t-elle insisté.

Mme Diallo a souligné que les revenus modestes des travailleurs informels ne permettent pas une formalisation immédiate. Elle propose une contribution proportionnelle aux revenus : « Si quelqu'un reçoit 50.000 FCFA, qu'on lui demande de payer 5.000 francs par mois. Si une autre personne gagne 75.000 FCFA, elle peut payer 7.500 francs. Et si elle gagne 100.000 FCFA, elle peut payer 10.000 FCFA. Cela permettra à l'État de collecter ces montants et de les verser dans un guichet unique que nous avons proposé. »

Selon elle, un tel mécanisme garantirait à ces travailleurs une couverture maladie et une retraite décente : « Cela permettrait aux gens qui sont dans l'économie informelle de se soigner et d'avoir une retraite lorsqu'ils ne peuvent plus travailler. »

En conclusion, Mme Diallo a appelé à un changement de regard sur ce secteur : « Je pense qu'il est nécessaire que l'économie informelle change de rang. Je ne veux même plus dire économie informelle. Nous sommes des gens qui contribuent à ce pays. J'aurais préféré dire l'économie diambar, car nous sommes des diambars. »