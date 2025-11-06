Sénégal: Examen du projet de loi de finances 2026 - Début des travaux de la Commission des Finances

Les travaux de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire relatifs à l'examen de ce projet de loi pour l'année 2026 s'ouvrent ce jeudi 6 novembre à l'Assemblée nationale. Durant plus de deux semaines, ministres et parlementaires vont se livrer à l'exercice annuel de défense des crédits alloués à leurs départements respectifs dans un contexte particulièrement tendu, après ce qui a été appelé « la découverte de la dette cachée », héritée de l'ancien régime du Président Macky Sall.

Le compte à rebours de l'examen du projet de loi de finances initiale pour l'année 2026 débute ce jeudi 6 novembre. En effet, réunie le 27 octobre dernier, la Conférence des présidents a validé le calendrier des travaux de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire relatifs à l'examen de ce projet de loi. Ainsi, du 6 au 21 novembre, les titulaires des différents départements ministériels, entourés de leurs collaborateurs, se succéderont devant la Commission des Finances élargie pour exposer et justifier l'usage des crédits inscrits à leurs programmes

Ce marathon budgétaire débute sous haute tension dans un contexte où les nouvelles autorités ont évoqué de la découverte d'une dette cachée, héritée de l'ancien régime du Président Macky Sall, sera ouvert par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et son collègue de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.

Convoqués à 9 heures, les deux argentiers de l'État présenteront les grandes lignes de la loi de finances 2026, notamment les recettes attendues, la dette publique prévue et les dépenses des pouvoirs publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'après-midi, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, clôturera la première journée des travaux de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire.Le même rythme sera maintenu tout au long de la période, avec le passage de deux ministres par jour l'un le matin à partir de 9 heures et l'autre l'après-midi à 16 heures jusqu'au 21 novembre, date de clôture des travaux avant l'ouverture des séances plénières, dont le calendrier sera fixé ultérieurement.

Il convient de souligner que l'examen de cette loi de finances intervient dans un contexte marqué par l'introduction de quelques innovations dans le règlement intérieur, à la suite de l'adoption de la loi organique n°10/2025 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Cette réforme vise à moderniser le fonctionnement de l'institution parlementaire et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l'action gouvernementale, notamment à travers la création d'un Comité permanent chargé d'évaluer les politiques publiques. Ce nouvel organe permettra un suivi plus rigoureux de l'action de l'État, avec des règles de fonctionnement clairement définies.