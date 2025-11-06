Afrique: Khaled El-Enany, premier Arabe et deuxième Africain à diriger l'UNESCO

Khaled El-Enany
Khaled El-Enany
6 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

La Conférence générale de l’UNESCO a élu M. Khaled El- Enany , égyptologue renommé, au poste de Directeur général de l’Organisation , annonce le communiqué de l’organisation rendu public ce 06 novembre 2025 . Il a obtenu  172 voix sur 174 votants  et succédera à Audrey Azoulay, en poste depuis 2017, à compter du  15 novembre 2025  pour un mandat de quatre ans.  

Un parcours académique et professionnel solide  

Né en 1971, Khaled Ahmed El- Enany  Ali  Ezz  est professeur d’égyptologie à l’Université d’ Hélouan  en Égypte, où il enseigne depuis plus de trente ans. Au cours de sa carrière académique, il a occupé plusieurs postes administratifs, notamment  vice-doyen de la Faculté du Tourisme et de l’Hôtellerie , directeur du  Centre d’apprentissage ouvert  et chef du  département des guides touristiques . Titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 en France, il y a été également professeur invité à plusieurs reprises.

Une carrière marquée par la gestion du patrimoine  

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Spécialiste reconnu du patrimoine culturel, Khaled El- Enany  a dirigé le Musée national de la civilisation égyptienne et le Musée égyptien du Caire avant d’entrer au gouvernement. Il a été ministre des Antiquités à partir de 2016, puis ministre du Tourisme et des Antiquités jusqu’en 2022.

Son expertise lui a valu plusieurs distinctions internationales, ainsi que des nominations honorifiques, dont celles d’ambassadeur spécial pour le tourisme culturel (OMT) et de parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Il parle l’arabe, le français et l’anglais.

Une nomination historique  

Avec cette élection, Khaled El- Enany  devient le 12ᵉ Directeur général de l’UNESCO. Il est le premier dirigeant issu d’un pays arabe et le deuxième Africain à occuper ce poste, près de quarante ans après le Sénégalais Amadou  Mahtar   Mbow  (1974-1987). Un choix qui souligne, pour l’Organisation, la volonté d’élargir sa représentation géographique au plus haut niveau.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.