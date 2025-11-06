Afrique: Khaled El-Enany, premier Arabe et deuxième Africain à diriger l'UNESCO

La Conférence générale de l’UNESCO a élu M. Khaled El- Enany , égyptologue renommé, au poste de Directeur général de l’Organisation , annonce le communiqué de l’organisation rendu public ce 06 novembre 2025 . Il a obtenu 172 voix sur 174 votants et succédera à Audrey Azoulay, en poste depuis 2017, à compter du 15 novembre 2025 pour un mandat de quatre ans.

Un parcours académique et professionnel solide

Né en 1971, Khaled Ahmed El- Enany Ali Ezz est professeur d’égyptologie à l’Université d’ Hélouan en Égypte, où il enseigne depuis plus de trente ans. Au cours de sa carrière académique, il a occupé plusieurs postes administratifs, notamment vice-doyen de la Faculté du Tourisme et de l’Hôtellerie , directeur du Centre d’apprentissage ouvert et chef du département des guides touristiques . Titulaire d’un doctorat en égyptologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 en France, il y a été également professeur invité à plusieurs reprises.

Une carrière marquée par la gestion du patrimoine

Spécialiste reconnu du patrimoine culturel, Khaled El- Enany a dirigé le Musée national de la civilisation égyptienne et le Musée égyptien du Caire avant d’entrer au gouvernement. Il a été ministre des Antiquités à partir de 2016, puis ministre du Tourisme et des Antiquités jusqu’en 2022.

Son expertise lui a valu plusieurs distinctions internationales, ainsi que des nominations honorifiques, dont celles d’ambassadeur spécial pour le tourisme culturel (OMT) et de parrain du Fonds africain pour le patrimoine mondial. Il parle l’arabe, le français et l’anglais.

Une nomination historique

Avec cette élection, Khaled El- Enany devient le 12ᵉ Directeur général de l’UNESCO. Il est le premier dirigeant issu d’un pays arabe et le deuxième Africain à occuper ce poste, près de quarante ans après le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow (1974-1987). Un choix qui souligne, pour l’Organisation, la volonté d’élargir sa représentation géographique au plus haut niveau.