Gabon: Présentation officielle du moyen métrage '1 sein 1000 Espoirs'

6 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MFFPE

Le lundi 03 novembre 2025, Élodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, a procédé à la présentation officielle du moyen métrage "1 sein 1000 Espoirs", une oeuvre qu'elle a elle-même produite.

Réalisé dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre les cancers féminins, ce film traduit l'engagement personnel du Ministre en faveur de la santé et du bien-être des femmes.

Inspiré de faits réels, "1 sein 1000 Espoirs" met en scène un micro-trottoir conduit par Madame le Ministre, recueillant la perception des populations sur les campagnes de sensibilisation menées depuis plusieurs années autour de cette problématique de santé publique.

À travers cette initiative, Madame le Ministre entend évaluer l'impact des messages de prévention, renforcer la compréhension collective et encourager une mobilisation citoyenne face aux cancers féminins.

Cette projection, organisée à la salle Radicelle de la Baie des Rois, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, de représentants d'associations, de partenaires institutionnels et de nombreux invités, venus saluer cette action à la fois artistique et profondément humaine.

