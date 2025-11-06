Gabon: Présentation officielle du moyen métrage '1 sein 1000 Espoirs'

Le lundi 03 novembre 2025, Élodie Diane Fouefoue épouse Sandjoh, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, a procédé à la présentation officielle du moyen métrage "1 sein 1000 Espoirs", une oeuvre qu'elle a elle-même produite.

Réalisé dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre les cancers féminins, ce film traduit l'engagement personnel du Ministre en faveur de la santé et du bien-être des femmes.

Inspiré de faits réels, "1 sein 1000 Espoirs" met en scène un micro-trottoir conduit par Madame le Ministre, recueillant la perception des populations sur les campagnes de sensibilisation menées depuis plusieurs années autour de cette problématique de santé publique.

À travers cette initiative, Madame le Ministre entend évaluer l'impact des messages de prévention, renforcer la compréhension collective et encourager une mobilisation citoyenne face aux cancers féminins.

Cette projection, organisée à la salle Radicelle de la Baie des Rois, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, de représentants d'associations, de partenaires institutionnels et de nombreux invités, venus saluer cette action à la fois artistique et profondément humaine.