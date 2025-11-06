Le résultat net après impôts de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une baisse de 20% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le tableau d'activité et de résultats établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces indicateurs un résultat net de 3,058 milliards FCFA contre 3,840 milliards FCFA en 2024.

Concernant le chiffre d'affaires, il se situe à 235 milliards FCFA contre 243 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit une baisse de 3%. « Cette inflexion s'explique par l'arrêt de la commercialisation du fuel lourd », souligne la direction de l'entreprise.

Le résultat d'exploitation connait pour sa part une hausse de 22% à 3,995 milliards FCFA contre 3,269 milliards FCFA à fin juin 2024.

Le résultat financier affiche un solde de 588 millions FCFA contre 2,048 milliards FCFA au premier semestre 2024, soit une forte baisse de 71%.

Quant au résultat des activités ordinaires, il s'est replié de 14% à 4,583milliards FCFA contre 5,316 milliards FCFA au 30 juin 2024