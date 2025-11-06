Sénégal: Hydrocarbures - Baisse de 20% du résultat net de la société TotalEnergies Marketing Sénégal au premier semestre 2025.

6 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net après impôts de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une baisse de 20% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024, selon le tableau d'activité et de résultats établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces indicateurs un résultat net de 3,058 milliards FCFA contre 3,840 milliards FCFA en 2024.

Concernant le chiffre d'affaires, il se situe à 235 milliards FCFA contre 243 milliards FCFA au 30 juin 2024, soit une baisse de 3%. « Cette inflexion s'explique par l'arrêt de la commercialisation du fuel lourd », souligne la direction de l'entreprise.

Le résultat d'exploitation connait pour sa part une hausse de 22% à 3,995 milliards FCFA contre 3,269 milliards FCFA à fin juin 2024.

Le résultat financier affiche un solde de 588 millions FCFA contre 2,048 milliards FCFA au premier semestre 2024, soit une forte baisse de 71%.

Quant au résultat des activités ordinaires, il s'est replié de 14% à 4,583milliards FCFA contre 5,316 milliards FCFA au 30 juin 2024

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.