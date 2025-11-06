Afrique: African garantee fund West Africa - Serge Mian nommé au poste de Directeur général

Le Conseil d'administration d'African garantee fund (Agf) West Africa annonce la nomination de Serge Mian au poste de Directeur général, à compter du 3 novembre 2025.

Selon un communiqué de presse, M. Mian est un banquier d'affaires chevronné et doté d'un parcours exceptionnel. Il a exercé au sein de prestigieuses institutions, telles que JP Morgan, EY, Deloitte France et Axa Investment Managers aux États-Unis. Dans ses nouvelles fonctions, M. Mian aura pour mission de diriger l'équipe afin de développer les activités de l'Agf en Afrique de l'Ouest francophone et anglophone.

Ses principales responsabilités incluront de garantir la conformité aux politiques juridiques, réglementaires et internes, conformément aux orientations du Conseil d'administration ; superviser les opérations quotidiennes, assurer le leadership et atteindre les objectifs fixés par la mission et la vision d'Agf West Africa ; stimuler l'expansion commerciale, tant sur le plan géographique que par le développement de nouveaux produits.

«Fort de plus de 20 ans d'expérience internationale dans le secteur financier, M. Mian est un professionnel passionné et expérimenté. Avant de rejoindre Agf Afrique de l'Ouest, il occupait le poste de Directeur des investissements et des relations avec les investisseurs au sein du groupe bancaire panafricain Orabank, où il a piloté avec succès la mobilisation de fonds et la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques à l'échelle du Groupe », renseigne le communiqué.

M. Mian a débuté sa carrière chez AXA Investment Managers en France, avant de rejoindre les États-Unis pour travailler chez Addax Asset Management, société spécialisée dans les fonds spéculatifs. En 2006, il intègre Deloitte France comme analyste en gestion des risques, puis rejoint la division banque privée de JP Morgan en tant que conseiller en investissement, poste qu'il occupera pendant cinq ans.

De retour en Côte d'Ivoire, il prend la tête du département Fusions-acquisitions et levée de fonds au sein de la division Transaction Services d'EY. Diplômé de l'Ensea (École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, Côte d'Ivoire) et de Hec Paris, M. Mian est également titulaire du titre CFA délivré par le CFA Institute (États-Unis).

Lors de l'annonce de cette nomination, le Directeur général du Groupe Agf, Jules Ngankam, a exprimé sa confiance dans la capacité de M. Mian à stimuler la croissance et l'expansion d'Agf West Africa. Il a souligné que son expérience multisectorielle et internationale sera un atout majeur pour permettre à l'Agf d'accomplir sa mission : faciliter l'accès des Pme africaines au financement bancaire.