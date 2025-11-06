Congo-Brazzaville: 39e Journée nationale de l'arbre - Plus de 2700 plants pour restaurer la forêt de la Patte d'Oie

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présidé, ce 6 novembre, la cérémonie de planting d'arbres marquant la Journée nationale de l'arbre, organisée cette année sur le site de la Patte d'oie, à Brazzaville. Au total, près de 2700 plants ont été enfouis sur une superficie de 2,5 hectares dans cette réserve forestière menacée par les activités humaines.

Le site historique de la Patte d'Oie, créé en 1938 sur 240 hectares, a accueilli les principales figures de la République, notamment les présidents des deux chambres du Parlement, les membres du gouvernement, les institutions constitutionnelles, le corps diplomatique, ainsi que la société civile. Instituée pour être le poumon écologique de la ville capitale, cette forêt artificielle est aujourd'hui réduite à environ 94,55 hectares, en raison d'occupations illégales, d'activités commerciales anarchiques et des feux de brousse.

Des essences locales et exotiques ont été plantées : Acacia senegal, Senna siamea, Autranella congolensis, Ceiba pentendra, Inga edulis, Lophira, Millettia, Laurentia, Tectona, Terminalia, Xylopia et Baobab. Selon le coordonnateur national du Programme national d'afforestation et de reboisement, François Mankeni, ces plants sont regroupés selon trois écartements (3x3 m, 6x6 m et 9x9 m). La sélection de ces espèces a été effectuée, a-t-il assuré, dans le but de renforcer la biodiversité, améliorer la résilience du couvert forestier urbain et restaurer les fonctions écologiques de la réserve.

Placée sous le thème « Un arbre, une forêt, une plantation, pour un Congo florissant pendant la décennie des Nations unies pour l'afforestation et le reboisement », la célébration 2025 de la Journée nationale de l'arbre vise à inscrire le Congo dans la dynamique internationale de lutte contre le changement climatique. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre a rappelé l'importance de cette journée, instituée par la loi n°62-84 du 11 septembre 1984 et modifiée par la loi n°20-96 du 15 avril 1996, comme un acte citoyen et écologique essentiel à la préservation du patrimoine naturel congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Anatole Collinet Makosso a cependant déploré la réduction considérable de la réserve initiale, passée de 240 hectares à 95,44 hectares. Il a dénoncé avec fermeté l'incivisme croissant de certains citoyens qui détruisent ou s'approprient illégalement les espaces verts, rappelant que « nul n'est au-dessus de la loi » et que la protection de l'environnement relève d'un devoir collectif.

Il a enfin rendu hommage au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, initiateur de la Journée nationale de l'arbre en 1984, saluant sa vision précoce des enjeux climatiques et son engagement pour un Congo « vert et durable ». Il a souligné que cet engagement a conduit récemment à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution faisant de la période 2027-2036 la Décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement une initiative portée par le Congo.