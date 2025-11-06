Cameroun: La diplomatie internationale observe avec prudence la nouvelle investiture de Paul Biya

Alors que Paul Biya s'apprête à prêter serment pour un nouveau mandat, les chancelleries étrangères et les institutions internationales privilégient la stabilité à la rupture. Dans un contexte régional tendu, le Cameroun reste perçu comme un pilier stratégique de l'Afrique centrale.

Une investiture sous surveillance diplomatique

À Yaoundé, le Palais des Congrès s'apprêtait à accueillir, le 6 novembre 2025, la cérémonie de prestation de serment du président Paul Biya, réélu pour un huitième mandat. Quarante-trois ans après son arrivée au pouvoir, cette investiture se déroule dans un climat à la fois solennel et scruté de près par la communauté internationale.

Plusieurs ambassades occidentales - dont celles de France, des États-Unis et du Royaume-Uni -ont confirmé leur présence, tout en appelant à un « dialogue inclusif » avec l'opposition. Les pays de la CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale) devraient dépêcher des délégations officielles, reflétant une solidarité régionale soucieuse de préserver la stabilité du bassin du Congo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le poids du Cameroun dans l'équation régionale

Dans une sous-région fragilisée par les crises - du Soudan au Tchad, en passant par la Centrafrique - , le Cameroun apparaît comme un point d'équilibre stratégique. Son rôle dans la lutte contre Boko Haram, sa position géographique et sa relative stabilité institutionnelle en font un acteur clé pour les partenaires occidentaux.

Un diplomate européen en poste à Yaoundé confie : « Le Cameroun reste un pivot sécuritaire et logistique essentiel dans une Afrique centrale fragmentée. La stabilité institutionnelle y prime sur les considérations politiques ». Cette approche pragmatique explique la retenue des chancelleries, soucieuses d'éviter toute déstabilisation d'un État charnière dans la région du Golfe de Guinée.

Entre reconnaissance prudente et attentes réformatrices

L'Union africaine, l'Organisation internationale de la Francophonie et les Nations unies ont toutes salué la « maturité du processus électoral », tout en invitant le Cameroun à « renforcer les libertés publiques » et à relancer le dialogue national dans les régions anglophones. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international observent également le nouveau mandat avec attention : la crédibilité diplomatique du pays dépendra de sa capacité à stabiliser son économie et à réformer la gouvernance publique.

Un équilibre entre stabilité et transition

Si Paul Biya demeure pour les partenaires étrangers un garant de continuité, la question de la transition politique reste en filigrane. Un diplomate africain résume : « Le monde regarde le Cameroun comme un point d'ancrage, mais aussi comme un test de résilience pour l'Afrique centrale ». Entre reconnaissance institutionnelle et attente de renouveau, l'investiture de Yaoundé est autant un rituel national qu'un signal diplomatique adressé au monde.