Congo-Brazzaville: Douanes/Brazzaville - Alexis Bienvenu Oyombi installé dans ses fonctions

Inspecteur principal des douanes, cadre de la maison, le nouveau directeur départemental des douanes et droits indirects de Brazzaville, Alexis Bienvenu Oyombi, a mesuré l'étendue des défis qui l'attendent lors de son installation le 6 novembre.

« Nous allons travailler de sorte à booster l'assiette fiscale afin que les objectifs fixés par le gouvernement, à travers le ministère des Finances, soient atteints », a fait savoir le nouveau directeur départemental des douanes et droits indirects, Alexis Bienvenu Oyombi.

Dans un élan de collaboration qu'il a qualifiée de vitale, celui-ci a par ailleurs appelé l'ensemble des cadres et agents à mettre la main à la pâte pour faire avancer l'administration douanière départementale en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait, tout en améliorant ce qui doit l'être.

Le directeur des ressources humaines du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Jean-Marie Montsagna, qui a présidé la cérémonie de passation de consignes et d'installation du nouveau directeur départemental a abondé dans le même sens. Il est revenu sur l'interpellation du ministre Christian Yoka aux douaniers de Pointe-Noire et du Kouilou concernant les comportements déviants : diminution volontaire des valeurs, fraudes, etc.

« Cela doit être corrigé avec la nouvelle équipe. Le nouveau directeur département doit être intransigeant », a-t-il déclaré en soulignant : « Le budget de l'Etat est essentiellement fiscalo-douanier. Vous comprenez donc quelle est la place des administrations fiscales et douanières dans la mise en oeuvre du développement du pays ».

En rappel, le directeur départemental qui vient d'être installé dans ses fonctions a été nommé par décret signé du Premier ministre le 31 octobre 2025. Alexis Bienvenu Oyombi est astreint à l'obligation de résultats.