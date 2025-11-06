Congo-Brazzaville: Développement local - Juste Désiré Mondélé présente les cinq composantes du PADC

Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'Entretien routier, Juste Désir Mondélé, a récemment présenté à la représentation nationale, les cinq composantes du Programme accéléré de développement local (PADC), notamment l'amélioration de l'accès des populations aux infrastructures et aux services socioéconomiques de base, le désenclavement, la promotion du développement des économies rurales, le renforcement des capacités de gestionnaire local ainsi que le développement du système d'information géo-référencé.

Au cours d'une journée parlementaire organisée au palais du Parlement, le ministre en charge du Développement local a informé les députés des objectifs et de l'importance stratégique du PADC, rappelant à cette occasion ses différentes composantes, son processus d'élaboration et de validation, ses résultats et impacts attendus, son financement et sa gouvernance. Chiffré à 738 millions de dollars, soit environ 445 milliards FCFA, le PADC est un programme gouvernemental qui sera mis en oeuvre sur cinq ans, de 2026 à 2030, par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Juste Désiré Mondélé a précisé que le PADC est un instrument d'amélioration des conditions de vie des populations. Il vise le renforcement du tissu rural et villageois, la réduction des inégalités et de la fracture infrastructurelle entre zones urbaines et rurales, et promeut un développement spatial équitable et dynamique. « Il incarne une nouvelle approche de développement local, un développement intégral, enraciné dans les territoires et valorise les ressources locales, responsabilise les acteurs locaux, renforce la gouvernance de proximité », a-t-il rappelé.

En effet, le programme ambitionne de ralentir l'exode rurale en créant des opportunités économiques locales pour sédentariser les communautés et couvre à cet effet l'ensemble du territoire national. Le PADC, par son soutien aux initiatives communautaires, peut transformer les districts, les communes et les villages en moteur de leurs propres progrès collectifs. Il est considéré comme un véritable vecteur de cohésion sociale et de réduction des inégalités territoriales.

Le programme s'articule autour de cinq composantes dont la première vise à mettre en place des infrastructures socio-économiques de base et la deuxième s'attache à construire, réhabiliter, entretenir les routes nationales, départementales, communales et locales pour désenclaver les districts et les bassins de production agropastorale de l'hinterland.

Un accélérateur des ODD à l'horizon 2030

La troisième composante se concentre, quant à elle, sur le soutien au développement des activités de production et de services dans les districts ainsi que sur l'emploi et l'employabilité des jeunes afin de relancer les économies rurales et locales, améliorer la productivité, augmenter les revenus des ménages ruraux et assurer la sécurité alimentaire.

La quatrième composante vise à développer les capacités techniques, organisationnelles, institutionnelles et communautaires pour une bonne gestion du développement local avec une autonomie des communautés pour fournir des services de qualité en milieu rural, selon une approche de décentralisation. La cinquième composante consiste à mettre en place un dispositif efficace de suivi et d'évaluation des progrès qui servira d'instruments d'aide à la décision pour ajuster les politiques publiques.

« Ces composantes incarnent la vision constante du chef de l'État pour le développement local et sa corrélation avec les ODD. Suivant les hautes instructions du chef de l'État en matière de développement local, le gouvernement sous la supervision du Premier ministre a signé en date du 10 mars 2023 un plan de travail biannuel entre le ministère en charge du développement local et le Pnud », a poursuivi Juste Désiré Mondélé, précisant que ce plan définit les domaines et les chances d'une coopération commune et intègre le cadre d'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de développement local, et leur appropriation par les collectivités territoriales.

Notons que l'élaboration du PDAC a bénéficié d'un appui technique et financé du Pnud dans une démarche participative et inclusive avec l'ensemble des districts et communes des quinze départements. Ce programme est destiné à être un accélérateur des ODD à l'horizon 2030.