Congo-Brazzaville: Formation en intelligence artificielle - Plus de 500 jeunes bénéficient d'une bourse de l'ENIA

L'école du numérique et de l'intelligence artificielle (ENIA 2.0) a reçu et présenté officiellement, le 3 novembre à Brazzaville, les jeunes Congolais qui suivront des formations gratuites liées aux métiers du numérique et de l'intelligence artificielle.

L'un des instituts de référence en formation qualifiante dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle accueille sa deuxième promotion tout en offrant des kits scolaires aux élèves.

Après son lancement l'année dernière, l'ENIA 2.0 souhaite évoluer crescendo en intensifiant le rythme de formation. Elle a ainsi offert des bourses de formation gratuite aux nouveaux bacheliers ayant rempli les critères d'admission à l'école.

Durant trois ans, l'ENIA 2.0 veut transformer ces jeunes non seulement en professionnels du numérique mais aussi en leaders capable d'innover et d'entreprendre. Selon le directeur général Mongo Ossebi Pierre, les offres de formation dans cette structure reposent sur trois piliers : compétences, rigueur et créativité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les nouveaux boursiers, qui côtoient déjà les anciens, ont promis de capitaliser sur cette opportunité et assuré suivre régulièrement les cours afin de répondre aux défis de l'intelligence artificielle en République du Congo. « Merci beaucoup aux responsables de l'ENIA 2.0 dans la mesure où ils vont m'aider à concrétiser mes rêves. L'intelligence artificielle est incontournable et grâce à cet institut, je vais apprendre aisément puisque toutes les conditions sont réunies. En plus, la formation est gratuite, ce qui me permettra de me donner à fond pour le bien de la société congolaise », a indiqué un étudiant, après avoir reçu gratuitement son kit académique.

Les responsables de l'ENIA 2.0 ont aussi mis à profit cette séance pour présenter les caractéristiques, les valeurs et la politique pédagogique de leur institut. Promoteur directeur général de cet institut, Chirel Mongo a notamment exhorté les étudiants à profiter de cette opportunité pour "penser, oser et transformer leur avenir".

« Nous avons décidé concrètement de former les jeunes venus de plusieurs départements puisque l'ENIA offre des formations rares au Congo. Ici, vous allez apprendre à penser, à concevoir et à entreprendre. Nous formons des jeunes capables de devenir des acteurs du changement dans notre pays », a-t-il indiqué.

Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme intitulé « Bourse mon avenir » vise à octroyer 1000 bourses cette année dont une partie concerne les jeunes de Pointe Noire. Initiée et animée par des jeunes Congolais, l'ENIA 2.0 se veut un espace où les projets des futurs entrepreneurs se concrétisent.

Notons que c'est à la suite d'une forte demande de formation dans les domaines de l'intelligence artificielle et l'absence d'espaces de formation que Chirel Mongo s'est engagé dans la réalisation de cet ambitieux projet.