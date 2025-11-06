Congo-Kinshasa: Les Casques bleus de la MONUSCO entament la 4e phase de l'opération 'Sécurité agricole' en Ituri pour protéger les agriculteurs

Les Casques bleus de la MONUSCO ont lancé le 26 octobre 2025 la quatrième phase de l'opération "Sécurité agricole" en Ituri, s'étendant à Fataki, Gina, Bayoo, Drodro, Rhoo dans le territoire de Djugu, ainsi qu'à la périphérie de Komanda et Bogoro dans le territoire d'Irumu, en Ituri.

Cette opération vise à protéger les civils, notamment les agriculteurs, contre les attaques des groupes armés afin de faciliter la récolte des produits vivriers et sécuriser les routes agricoles. Chaque jour, les Casques bleus se déploient sur les routes et dans les zones à forte activité paysanne pour sécuriser les déplacements et protéger les voies d'approvisionnement.

Selon la MONUSCO, cette initiative contribue à la reprise des activités socio-économiques et renforce la sécurité alimentaire en permettant à des milliers d'habitants d'accéder à leurs champs en toute sécurité, ce qui était jusqu'alors compromis par la présence de miliciens qui empêchaient les paysans d'exploiter leurs terres ou pillaient leurs récoltes.

Les acteurs locaux saluent cette intervention, particulièrement dans un contexte marqué par une baisse des fonds humanitaires et la précarité des déplacés internes. Cette opération s'inscrit dans un effort plus large de la MONUSCO et des Forces armées congolaises (FARDC) visant à stabiliser la région et restaurer la paix et le développement.