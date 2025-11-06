Congo-Kinshasa: Suspension des activités à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka

Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovations (l'ESURSI) a suspendu les activités académiques et para-académiques au sein de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.

Cette décision intervient à la suite de :

Dénonciations formulées par différents membres du personnel de l'institution ;

Incidents graves relatés par certains services étatiques spécialisés ;

Perturbation générale ayant plongé l'établissement dans un dysfonctionnement majeur ;

La nécessité et l'urgence de restaurer l'ordre en attendant les conclusions d'une mission dépêchée sur place.

Le Ministère souligne que ces perturbations compromettent le bon déroulement des enseignements ainsi que la stabilité administrative de l'ISP/MBANDAKA.

Le personnel administratif, scientifique et académique ainsi que les étudiants sont tenus de respecter strictement l'ordre établi, s'abstenir de toute action susceptible de compromettre le processus d'enquête et de se conformer au calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

Selon le ministère de l'ESURSI, une mission spéciale est dépêchée pour récolter des informations sur la situation réelle et en faire rapport à la hiérarchie afin d'identifier les mesures idoines pour un retour normal du fonctionnement de l'établissement.

Le Ministère s'engage, quant à lui, à garantir la qualité et la continuité de l'enseignement supérieur, assurer la stabilité des établissements sous sa tutelle et protéger les étudiants et l'ensemble des personnels face à toute forme de perturbation ou d'irrégularité.