Congo-Kinshasa: Suspension des activités à l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovations (l'ESURSI) a suspendu les activités académiques et para-académiques au sein de l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.

Cette décision intervient à la suite de :

Dénonciations formulées par différents membres du personnel de l'institution ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Incidents graves relatés par certains services étatiques spécialisés ;

Perturbation générale ayant plongé l'établissement dans un dysfonctionnement majeur ;

La nécessité et l'urgence de restaurer l'ordre en attendant les conclusions d'une mission dépêchée sur place.

Le Ministère souligne que ces perturbations compromettent le bon déroulement des enseignements ainsi que la stabilité administrative de l'ISP/MBANDAKA.

Le personnel administratif, scientifique et académique ainsi que les étudiants sont tenus de respecter strictement l'ordre établi, s'abstenir de toute action susceptible de compromettre le processus d'enquête et de se conformer au calendrier qui sera communiqué ultérieurement.

Selon le ministère de l'ESURSI, une mission spéciale est dépêchée pour récolter des informations sur la situation réelle et en faire rapport à la hiérarchie afin d'identifier les mesures idoines pour un retour normal du fonctionnement de l'établissement.

Le Ministère s'engage, quant à lui, à garantir la qualité et la continuité de l'enseignement supérieur, assurer la stabilité des établissements sous sa tutelle et protéger les étudiants et l'ensemble des personnels face à toute forme de perturbation ou d'irrégularité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.