Congo-Kinshasa: Plus de 100 ménages sans abri et des disparus après des pluies diluviennes au Sud-Kivu

Une centaine de ménages se retrouvent sans abri à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues mardi 4 novembre à Katogota, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu). Selon les forces vives locales, cette catastrophe naturelle vient aggraver une situation humanitaire déjà critique.

Les structures locales, notamment l'Union pour la paix et le développement intégral (UPDI) et le Réseau local pour la protection des civils (RLPC), rapportent que 143 habitations ont été détruites, affirmant que les intempéries, accompagnées de vents violents, ont également endommagé les toitures de deux écoles primaires publiques et provoqué la destruction de l'église de la 8e CEPAC Katogota.

Des personnes emportées par les crues de la Ruzizi

Mulala Ngwasi Delphin, coordinateur de l'UPDI, évoque des cas de personnes emportées par les crues de la rivière Ruzizi, sans en donner le nombre exact. Il lance un appel urgent aux acteurs humanitaires pour venir en aide aux sinistrés.

Outre les dégâts matériels, Mulala Ngwasi alerte sur les violences persistantes dans la région. Plusieurs femmes auraient été victimes d'agressions sexuelles perpétrées par des combattants actifs dans la zone. Ce nouveau drame, selon lui, risque d'aggraver une situation déjà très tendue sur le plan sécuritaire et humanitaire.