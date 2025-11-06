Congo-Kinshasa: Justicia ASBL exige le prélèvement d'échantillons d'eau des usines CDM en vue de déterminer leur toxicité

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Justicia ASBL a appelé ce jeudi 6 novembre, au prélèvement d'échantillons d'eau provenant des usines de Congo Dongfang Mining (CDM) à Lubumbashi, à la suite d'une fuite d'acide résultant de la rupture du bassin de rétention de l'entreprise minière.

Cette fuite a causé une inondation dans le quartier Kassapa, affectant routes, parcelles et le marché Moïse, ce qui suscite une inquiétude majeure pour la santé publique et l'environnement.

« Il faut rappeler aussi que CDM a par le passé pêché par une sorte d'irresponsabilité quand l'eau de ses digues s'est échappée et est allée dans les communautés endommageant des champs et autres plantations. Justicia ASBL demande urgemment que des enquêtes soient menées, des prélèvements d'eau soient effectués afin de savoir si la population est en sécurité de prendre cette eau, d'utiliser cette eau ou pas », a déploré Timothée Mbuya, président de Justicia ASBL.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet activiste des droits humains insiste pour que des enquêtes approfondies soient menées afin de déterminer la composition exacte de l'eau contaminée, particulièrement la toxicité des substances, pour éviter une catastrophe sanitaire imminente. Il rappelle aussi que CDM a déjà été responsable par le passé de fuites similaires ayant endommagé des cultures et plantations dans les communautés environnantes.

L'organisation sollicite une intervention du procureur général de la République pour engager des poursuites contre les responsables de CDM pour négligence et déversement de substances toxiques dans la nature.

Par ailleurs, des ONG environnementales appellent à la vigilance, déconseillant de consommer les poissons morts ou proposés à bas prix sur les marchés, évoquant un risque sanitaire majeur.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.