Congo-Kinshasa: Justicia ASBL exige le prélèvement d'échantillons d'eau des usines CDM en vue de déterminer leur toxicité

Justicia ASBL a appelé ce jeudi 6 novembre, au prélèvement d'échantillons d'eau provenant des usines de Congo Dongfang Mining (CDM) à Lubumbashi, à la suite d'une fuite d'acide résultant de la rupture du bassin de rétention de l'entreprise minière.

Cette fuite a causé une inondation dans le quartier Kassapa, affectant routes, parcelles et le marché Moïse, ce qui suscite une inquiétude majeure pour la santé publique et l'environnement.

« Il faut rappeler aussi que CDM a par le passé pêché par une sorte d'irresponsabilité quand l'eau de ses digues s'est échappée et est allée dans les communautés endommageant des champs et autres plantations. Justicia ASBL demande urgemment que des enquêtes soient menées, des prélèvements d'eau soient effectués afin de savoir si la population est en sécurité de prendre cette eau, d'utiliser cette eau ou pas », a déploré Timothée Mbuya, président de Justicia ASBL.

Cet activiste des droits humains insiste pour que des enquêtes approfondies soient menées afin de déterminer la composition exacte de l'eau contaminée, particulièrement la toxicité des substances, pour éviter une catastrophe sanitaire imminente. Il rappelle aussi que CDM a déjà été responsable par le passé de fuites similaires ayant endommagé des cultures et plantations dans les communautés environnantes.

L'organisation sollicite une intervention du procureur général de la République pour engager des poursuites contre les responsables de CDM pour négligence et déversement de substances toxiques dans la nature.

Par ailleurs, des ONG environnementales appellent à la vigilance, déconseillant de consommer les poissons morts ou proposés à bas prix sur les marchés, évoquant un risque sanitaire majeur.