Congo-Kinshasa: Kwango - Les FARDC rétablissent l'ordre à Kasongo Dinga après incursion des ex-Mobondo

Une incursion d'ex-insurgés Mobondo a semé la panique dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 novembre sur la route nationale n°1, (RN1) dans le territoire de Kenge, province du Kwango, notamment dans le groupement de Kasongo Dinga.

Selon le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba, ces anciens miliciens regroupés au village Pont Kwango sous la supervision de la Réserve d'Armée de la Défense (RAD), ont tenté d'attaquer un bus en provenance de Kinshasa à destination de Kikwit.

Alertées, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sont intervenues rapidement. Leur réaction a mis en déroute les assaillants, qui ont pris la fuite sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels.

Arrestation du chef de bande

Dans la même nuit, d'autres ex-combattants Mobondo ont mené des actes de tracasserie dans le groupement de Kasongo Dinga, rançonnant des habitants et s'emparant de leurs biens.

Informé, le commandement des opérations Ngemba a dépêché une unité sur place. Les patrouilles ont permis l'arrestation du chef de cette bande.

Interrogé, ce dernier a déclaré que son groupe cherchait des moyens de survie. Une justification jugée inacceptable par l'armée.

Le général-major Padiri Muhizi, commandant de la 11e région militaire et des opérations Ngemba, a ordonné que les responsables soient remis à l'auditorat militaire pour qu'ils répondent de leurs actes et servent d'exemple.

Il a également exhorté la population du Pont Kwango et des environs à faire confiance aux FARDC et à les soutenir dans leur mission de restauration de la paix.