Sénégal: « 50 idées de business dans l'élevage » - Un e-book pour inspirer la jeunesse

Publié le 31 octobre, un nouveau livre numérique vient enrichir la littérature entrepreneuriale sénégalaise. Intitulé « 50 idées de business dans l'élevage », cet e-book se veut un guide pratique et inspirant destiné aux jeunes souhaitant s'investir dans le secteur agro-pastoral, pilier stratégique de la Vision Sénégal 2050. Il a été préfacé par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Mabouba Diagne.

L'ouvrage, écrit par Daouda Wade et l'équipe de Nu Muy Deme?, s'ouvre sur une introduction ambitieuse qui replace la jeunesse au cœur du développement rural et de la modernisation de l'élevage. Il présente ensuite un panorama complet d'opportunités économiques, réparties en deux grands axes : la production animale et végétale d'une part, et la transformation et valorisation des produits animaux d'autre part.

Parmi les projets mis en avant, on retrouve des activités classiques mais rentables comme l'élevage de poulets de chair, de pondeuses, de moutons ou encore la pisciculture. Le guide propose aussi des initiatives innovantes telles que la production d'insectes pour l'alimentation animale, la production de biogaz à partir des déchets d'élevage, ou la transformation artisanale de la laine.