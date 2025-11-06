Sénégal: Convoqué avec l'Allemagne - Malick Thiaw, adieu la Tanière ?

Depuis plusieurs mois, le Sénégal fait le forcing pour récupérer Malick Thiaw. Le joueur, qui ne figure pas sur la liste de Pape Thiaw pour le mois de novembre, fait en revanche partie de celle de l'Allemagne. Il pourrait donc définitivement fermer la porte à la sélection sénégalaise.

L'histoire entre le Sénégal et Malick Thiaw connait un nouveau rebondissement. Alors que des rumeurs faisaient état d'un intérêt mutuel entre les deux parties, il risque bien de ne jamais y avoir rendez-vous entre le défenseur de Newcastle et les Lions. Il vient en effet d'être appelé avec l'Allemagne pour affronter le Luxembourg et la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Convaincu par le début de saison canon du joueur 24 ans, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a décidé de lui faire confiance.

Malick Thiaw a donc un choix à faire. Rappelons qu'il a déjà joué avec l'Allemagne (3 sélections) avant ses 23 ans (ses 3 sélections étaient en juin et octobre 2023). Mais il peut toujours jouer pour le Sénégal puisque la FIFA permet aux joueurs de changer de nationalité sportive s'ils ont un maximum de 3 capes, avant d'avoir 23 ans. Néanmoins, s'il joue avec l'Allemagne en novembre, il ne pourra plus représenter le Sénégal puisqu'il a désormais fêté ses 24 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Alors que le sélectionneur Pape Thiaw parlait de Malick Thiaw en conférence de presse, il avait utilisé cette phrase :

« Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie pour le joueur avec le Sénégal. » ❌🇸🇳

Finalement, le défenseur a été sélectionné avec l'Allemagne. 🇩🇪 pic.twitter.com/skY4oMBS5e

Décision attendue

Pape Thiaw fondait pourtant beaucoup d'espoirs en Malick Thiaw. Lors de la publication de sa liste ce jeudi, le sélectionneur lui laissait encore la porte ouverte. « Nous nous sommes rencontrés à deux reprises (...) Nous avons eu des discussions mais vous savez il y a des dossiers plus compliqués que les autres. Et ce qui se passe avec Malick Thiaw, c'est qu'il a déjà porté les couleurs de l'Allemagne. Par conséquent, il y a des primes, des droits d'images et consorts... des détails qui entrent en jeu dans le changement de nationalité sportive.

La décision lui revient. Moi, en tant que sélectionneur, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je sais qu'il aime le Sénégal. C'est notre fils et il me l'a montré donc laissons-lui le temps de gérer tout ça. Il vient souvent au Sénégal, il passe ses vacances au Sénégal, maintenant son choix lui appartient on verra par la suite ce qui va se passer ».

Dans quelques jours, on saura donc si Malick Thiaw va représenter l'Allemagne, ou le Sénégal.