Ile Maurice: Le magistrat Bissoon doit décider - Retour en clinique ou cellule pour Mamy ?

Mamy Ravatomanga comparaît en ce moment devant le magistrat Prashant Bissoon, en ce jeudi 6 novembre, dans le cadre des charges provisoires déposée par la Financial Crimes Commission (FCC).

Son avocat, Me Siddhartha Hawoldar, a présenté une motion en trois volets pour radier la charge, soutenant que l'arrestation du 24 octobre est illégale, qu'il n'existe aucune «reasonable suspicion» au sens de l'article 5(1) de la Constitution et qu'il y a eu abus de procédure. La défense affirme qu'aucune avancée substantielle n'a été enregistrée depuis l'ouverture de l'enquête le 13 octobre.

Me Hawoldar a également insisté sur l'état de santé du prévenu, admis en clinique depuis le 18 octobre, et autorisé à comparaître ou être interrogé maximum quatre heures sous surveillance médicale, conformément à un accord préalable avec la FCC prévoyant ambulance et retour immédiat en clinique.

Le magistrat Bissoon doit désormais trancher entre un renvoi en cellule policière ou un maintien à la clinique Premium Care. Constatant l'absence du cardiologue traitant, indispensable pour éclairer sa décision, il a requis sa présence en cour. Le médecin est attendu avant que le magistrat ne statue sur la suite.

La défense demande que la motion de radiation soit traitée en priorité, estimant que toute décision sur le bail deviendrait caduque. Le magistrat a évoqué la possibilité de tenir deux sessions de deux heures pour respecter les contraintes médicales.

L'officier enquêteur a indiqué que l'affaire porte sur un vaste réseau financier impliquant 50 à 100 sociétés, locales et offshore, et environ Rs 10 milliards de transactions. Le magistrat a réservé sa décision en attendant l'arrivée du cardiologue.