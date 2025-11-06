Ile Maurice: Incendie criminel dans un temple - Un suspect arrêté

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un incendie a ravagé un temple à Albion. D'origine criminelle, le sinistre a causé plus de Rs 700 000 de dommages. L'enquête a déjà permis l'arrestation d'un suspect.

C'est le prêtre, alerté par la présence de flammes, qui a réussi à maîtriser l'incendie vers 5 h 45 après une longue lutte contre le feu. Plusieurs statues sacrées, des objets de culte, ainsi qu'une table en bois contenant une boîte à musique et plusieurs châles ont été détruits. Tout comme une sculpture représentant un thumbai, fleur sacrée mesurant près de huit pieds de haut, a également été réduite en cendres.

Les flammes ont aussi ravagé une étagère métallique contenant des livres et des vêtements, un brancard utilisé pour transporter les statues lors des processions religieuses, ainsi que deux rideaux se trouvant près de la statue principale. Le montant total des dommages est estimé à environ Rs 700 000.

Grâce aux images des caméras de surveillance du lieu, par ailleurs clôturée et dotée d'un portail sécurisé, les policiers ont pu constater qu'un individu s'était introduit à l'intérieur du temple aux alentours de 3 h 22. Plusieurs nattes ont aussi été retrouvées à l'extérieur de la clôture, près de la rivière, laissant supposer que le ou les auteurs auraient pris la fuite de ce côté-là.

Des membres de la Scene of Crime Office (SOCO), accompagnés d'un photographe de la police scientifique et des éléments de la Criminal Investigation Division (CID), du Forensic Science Officer et de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU), se sont rendus sur les lieux pour collecter des indices. Une sentinelle a été postée pour la surveillance du site.

Une opération conjointe a ensuite été menée par la CID de Petite-Rivière et la DCIU, sous la supervision du Detective Inspector Jules et du Detective Police Sergeant Ramsamy. Les policiers se sont rendus à Gros-Cailloux, où ils ont procédé à l'arrestation d'un homme de 43 ans, habitant la région de Canot. Ce dernier, qui est menuisier, aurait reconnu son implication dans l'incendie. Il a été conduit au poste de police d'Albion pour les besoins de l'enquête et a comparu en cour pour une accusation provisoire d'incendie criminel.

Les enquêteurs s'attachent désormais à déterminer les motivations exactes de cet acte, qui a choqué les fidèles et les habitants d'Albion. Des analyses complémentaires des enregistrements des caméras de surveillance sont en cours afin d'établir la chronologie précise des événements et de confirmer la présence du suspect sur les lieux au moment du sinistre.