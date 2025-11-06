Ile Maurice: Dernières manœuvres pour sauver l'alliance PTr-MMM

Des ministres du MMM tentent actuellement de faire changer d'avis le leader du parti et Premier ministre adjoint afin qu'il ne démissionne pas du gouvernement. Les revendications de Paul Bérenger - notamment la destitution de quelques «rouges», dont le commissaire de police, le commissaire des prisons et l'actuel directeur par intérim de la FCC - se sont heurtées à un refus catégorique de Navin Ramgoolam, qui estime avoir déjà fait suffisamment de concessions depuis les départs de Rama Sithanen de la Banque de Maurice et de Kishore Beegoo d'Air Mauritius.

Certains ministres du MMM ont clairement laissé entendre qu'ils ne comptent pas suivre Paul Bérenger dans l'opposition et ont entamé des négociations directes avec le PTr. La réunion de la dernière chance, initialement prévue cet après-midi, n'est plus envisagée. Ramgoolam et Bérenger campent sur leurs positions.

Assisterons-nous à un remake de la cassure de juin 1997 entre les deux leaders politiques, après le 60-0 de 1995 ?

Actuellement, de dernières manœuvres se déroulent dans les coulisses…