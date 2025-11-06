Sénégal: L'ARP saisit des produits non autorisés d'une valeur de 50 millions de FCFA à Guédiawaye (Communiqué)

Dakar — L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) annonce avoir saisi au marché "Bou Bess" de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, une importante quantité de produits non autorisés couvrant quatorze classes thérapeutiques, dont des antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux d'une valeur estimée à près de 50 millions de francs CFA.

Dans un communiqué transmis à l'APS, jeudi, l'ARP renseigne la DISV, sa direction en charge de l'inspection, de la surveillance du marché et des vigilances, "en étroite collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), a procédé, le mercredi 5 novembre 2025, au démantèlement de huit points de vente illégaux de médicaments opérant au sein du marché Bou Bess de Guédiawaye".

"Cette opération d'envergure s'inscrit dans la lutte continue menée par l'ARP contre la commercialisation illicite de produits médicaux et la contrefaçon pharmaceutique, conformément à ses missions de protection de la santé publique", fait-elle savoir.

La descente a permis la saisie d'une importante quantité de produits non autorisés couvrant quatorze classes thérapeutiques, dont des antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux, antipaludiques et aphrodisiaques, pour une valeur estimée à près de 50 millions de francs CFA, indique-t-on dans le communiqué.

Le texte renseigne que "les gérants des boutiques illégales ont pris la fuite à l'arrivée des équipes, mais des éléments d'identification ont été recueillis et les enquêtes se poursuivent afin d'identifier les responsables".

Cette action s'appuie sur la loi n°2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et aux produits de santé, qui interdit toute activité en dehors du circuit pharmaceutique légal.

L'ARP invite les populations à s'approvisionner exclusivement dans les officines agréées, seuls points de vente sûrs et autorisés.