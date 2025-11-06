Sénégal: Des perspectives pluviométriques annoncées en mi-novembre (ANACIM)

Dakar — Le Sénégal va enregistrer des pluies hors saison au cours de la semaine du 11 au 16 novembre, notamment dans les régions nord, centre et sud du pays où des pluies faibles à modérées seront notées, en raison d'une perturbation extratropicale, a-t-on appris du chef de service climatique de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Diabel Ndiaye.

"Du 17 au 23 novembre, les tendances seront légèrement supérieures à la normale sur les parties ouest et sud du pays. Elles seront, toutefois, proches de la normale sur le reste du pays", a-t-il dit.

Pour la semaine du 24 au 30 novembre, les tendances seront globalement inférieures à la normale sur le territoire, a-t-il précisé.

Il a partagé ces informations lors d'une réunion élargie du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP) coordonnée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et regroupant divers secteurs d'activités.

Le bilan de la prévision saisonnière 2025 a été dressé à cette occasion par les différentes structures étatiques membres du GTP, en présence de représentants d'une mission du Comité permanent inter Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Il ressort de cet exposé en octobre 2025, les cumuls pluviométriques restent globalement excédentaires sur l'ensemble du pays, sans zone déficitaire notable.

L'année a été par ailleurs marquée par "une fréquence exceptionnelle de pluies intenses sur plusieurs jours et localités", le mois d'août restant "le plus actif avec de nombreux postes supérieurs à 100 mm le même jour".

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) a présenté, lors de cette réunion, la situation hydrologique des bassins fluviaux, marquée par une tendance générale à la baisse à travers les différents bassins (Sénégal, Gambie et Casamance).

Une tendance à la hausse est cependant observée à la station de Podor, dans le bassin du fleuve Sénégal, une situation liée au passage de l'onde de crue.

Selon la direction de l'Agriculture, l'année 2025 "se caractérise par une dynamique agricole très positive, marquée par une hausse généralisée des productions pour la plupart des spéculations suivies".

Une bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace a permis d'espérer de bonnes prévisions de récolte sur toutes les spéculations dans l'ensemble du pays.

S'agissant de la situation pastorale de 2025, elle est marquée par des pâturages très fournis dans la partie sud et sud-est du pays, moyennement fournis en paille de brousse avec des disparités écogéographiques conséquentes dans le centre et une partie du nord du pays et très peu fournis dans les départements de Linguère, Saint-Louis et Dagana.

La réunion a permis de faire un bilan de la prévision saisonnière 2025 qui présente un démarrage globalement précoce sur la majorité des stations météorologiques intérieures.