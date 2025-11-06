Sénégal/Kenya: Amicaux Brésil-Kenya - Pape Thiaw convoque 27 joueurs, avec deux nouveaux venus

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé une liste de 27 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, marquée par les premières convocations d'Ibrahim Mbaye et de Mamadou Sarr, ainsi que le retour d'Assane Diao.

Les Lions affronteront le Brésil le 15 novembre à l'Emirates Stadium de Londres (16h GMT), avant de croiser le Kenya trois jours plus tard au Mardan Sports Complex d'Antalya, en Turquie (15h GMT).

La liste publiée par le technicien sénégalais se distingue par l'arrivée de deux jeunes talents : Ibrahim Mbaye, attaquant de 17 ans évoluant au Paris Saint-Germain, et Mamadou Sarr, défenseur central de 20 ans du RC Strasbourg. Tous deux ont récemment officialisé leur choix de représenter le Sénégal.

Le milieu de terrain Rassoul Ndiaye (Le Havre, 23 ans) signe pour sa part sa deuxième convocation avec les Lions.

De retour de blessure, Assane Diao (Côme, Italie) retrouve la sélection après avoir rejoué le 25 octobre face à Parme. Il a depuis enchaîné trois apparitions, dont une titularisation complète contre Naples (0-0).

En revanche, Habib Diarra, Lamine Camara et Krépin Diatta, tous blessés, manquent à l'appel. Nampalys Mendy n'a pas été retenu.

L'attaquant Habib Diallo, appelé en octobre pour pallier le forfait de Boulaye Dia, figure cette fois directement sur la liste.

Blessé lors du dernier match des éliminatoires du Mondial 2026 face à la Mauritanie, le gardien Edouard Mendy effectue son retour. Le portier d'Al-Ahli, récemment désigné meilleur joueur sénégalais de l'année par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), retrouve ainsi sa place dans le groupe.

Ces deux rencontres de prestige s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Voici la liste complète des joueurs convoqués :

Gardiens : Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, Ismail Jakobs, El Hadj Malick Diouf, Ilay Camara, Mamadou Sarr

Milieux : Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Guèye, Pape Alassane Guèye, Pathé Ciss, Mamadou Lamine Camara, Rassoul Ndiaye

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cheikh Tidiane Sabaly, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo, Boulaye Dia, Assane Diao, Chérif Ndiaye