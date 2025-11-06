Sénégal: Ziguinchor - Un gardien retrouvé mort au marché Boucotte

Un gardien du marché Boucotte, à Ziguinchor (sud), a été retrouvé mort dans la nuit de mercredi à jeudi, sur son lieu de travail, a appris l'APS de sources concordantes.

La victime, originaire de Nyassia et résidant au quartier Boudody, a été découverte sans vie aux environs de 2 heures du matin, selon le témoignage de Serigne Kassé, un responsable du marché.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation du corps vers la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, où les premières constatations ont été effectuées par les services compétents.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce décès, qui a suscité une vive émotion parmi les commerçants et les habitants du quartier Boucotte.