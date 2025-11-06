Sénégal: Ziguinchor - Un gardien retrouvé mort au marché Boucotte

6 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Un gardien du marché Boucotte, à Ziguinchor (sud), a été retrouvé mort dans la nuit de mercredi à jeudi, sur son lieu de travail, a appris l'APS de sources concordantes.

La victime, originaire de Nyassia et résidant au quartier Boudody, a été découverte sans vie aux environs de 2 heures du matin, selon le témoignage de Serigne Kassé, un responsable du marché.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation du corps vers la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, où les premières constatations ont été effectuées par les services compétents.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ce décès, qui a suscité une vive émotion parmi les commerçants et les habitants du quartier Boucotte.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.