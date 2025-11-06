Sénégal: Saint-Louis - Deux ONG partenaires rejoignent le Comité régional de gestion de la FVR

Saint-Louis — Le Comité régional de gestion de l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis s'est renforcé avec l'arrivée, en son sein, de l'ONG Actionaid et de Corps Africa, a-t-on appris du gouverneur de la région, Al Hassan Sall.

"La région s'enrichit également de l'arrivée de nouveaux acteurs, non moins importants qui vont intégrer nos équipes", a annoncé Al Hassan Sall, mercredi, en marge d'une réunion d'évaluation de l'évolution de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) qui a fait son apparition dans la région de Saint-Louis le 21 septembre dernier.

Selon le gouverneur Al Hassan Sall, CorpsAfrica et Actionaid souhaitent également apporter leur contribution et participer à la riposte contre la Fièvre de la vallée du Rift à travers une prise en charge de volets importants de la stratégie de lutte contre cette maladie.

D'après le chef de l'exécutif régional, cette réunion était une occasion de les écouter et de valider leurs plans d'action devant leur permettre de dérouler, aux côtés des équipes de riposte, des actions de sensibilisation, d'information, de communication mais également de saupoudrage en relation avec le Service d'hygiène.

Al Hassan Sall dit espérer que les objectifs seront atteints le plus tôt possible, ce qui permettra de déclarer la fin de l'épidémie dans la région de Saint-Louis "dans les prochaines semaines".

Le directeur adjoint de l'antenne de CorpsAfrica au Sénégal, El Hadji Malick Diouf, est revenu sur les actions de sensibilisation et de prévention menée par cette ONG dans les régions de Saint-Louis, Matam et Louga.

"Nous prévoyons de mener une campagne de sensibilisation, étant donné que CorpsAfrica est une organisation de développement communautaire. Nous sommes en train de faire des efforts conjoints avec l'ONG Actionaid pour lutter contre ce fléau", a-t-il dit à la presse en marge de cette réunion.

Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis, docteur Mouhamed Moustapha Sarr, directeur régional de l'Élevage et des Productions animales, ont pris part à cette rencontre, de même que le directeur régional adjoint de la Santé, Abiboulaye Sall.

El Hadji Sader Top, directeur du Centre hospitalier régional de Saint-Louis, était également présent à la rencontre.