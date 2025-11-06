Sénégal: MMA - Victime d'un 'grave accident', 'Reug Reug' forfait pour son combat contre le Russe Malykhin

Dakar — Le champion du monde des poids lourds de "One championship", le Sénégalais Omar Kane dit "Reug Reug", a été victime d"'un grave accident" de la route aux Émirats arabes unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les organisateurs de la ligue asiatique de MMA.

Le lutteur de 33 ans est contraint de se retirer de son combat "revanche" contre le Russe Anatoly Malykhin "Sladkiy", initialement prévu le 16 novembre à Tokyo, dans le cadre de l'événement "ONE 173" entre le Japonais Noiri et le Thaïlandais Superbon.

La ligue asiatique de MMA n'a pas communiqué sur l'étendue des blessures du champion du monde en titre, mais précise que "son état l'empêche de défendre son titre".

L'artiste martial mixte, "Reug Reug" est devenu, il y a un an, le premier africain champion du monde des poids lourds de la "One championship" après avoir battu, le même adversaire russe Malykhin, par décision partagée, après cinq rounds.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il mettait ainsi fin à une série d'invincibilité de quatorze combats de son adversaire russe de 37 ans. Anatoly Malykhin évolue depuis neuf ans dans le MMA. Il est le premier lutteur de l'histoire du MMA champion du monde des poids légers, moyens et lourds.

Le lutteur sénégalais restait, avant ce combat, sur quatre victoires consécutives et une défaite, en sept combats. Quatre fois, il s'est imposé par KO et à trois reprises, il a gagné sur décision des juges.

Le Sénégalais est en train d'écrire, petit à petit, son histoire et celle du Sénégal dans le MMA.

Oumar Kane a grandi à Thiaroye sur Mer, un quartier de la banlieue dakaroise. Très tôt, il a commencé à pratiquer le Mbapatte, une forme de lutte traditionnelle.

Il a fait ses débuts professionnels en janvier 2021 contre le Camerounais Pierre Alain Ngalani.

Son avant-dernier combat remonte en août 2023 contre le Brésilien Marcus Buchecha. Il a remporté le combat par décision unanime et le titre de la Performance de la soirée.

Il a aussi démarré une carrière dans le Kickboxing en 2024 contre l'influenceur sénégalais "Boucher Ketchup", au "One fight night". Il avait remporté le combat par KO, au premier tour.