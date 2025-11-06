Sénégal: Sarr suit les traces de son père Pape en sélection sénégalaise

Dakar — Talentueux défenseur central prêté par Chelsea au RC Strasbourg, Mamadou Sarr, 20 ans, a été appelé pour la première fois en équipe nationale du Sénégal, suivant ainsi les traces de son père, l'ancien international Pape Sarr.

Formé en France, Mamadou Sarr a évolué dans les équipes de jeunes tricolores, participant notamment à l'Euro des moins de 17 ans en 2022.

Il a cependant choisi de représenter le Sénégal, pays de son père, et a été convoqué ce jeudi pour la double confrontation contre le Brésil à Londres (15 novembre) et le Kenya à Antalya, en Turquie (18 novembre).

Le jeune défenseur a débuté sa carrière à l'Étoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy, avant de rejoindre Lens, puis le centre de formation de l'Olympique lyonnais.

Lors de la saison 2021-2022, à seulement 16 ans, il s'impose comme un titulaire à part entière au sein de l'équipe des moins de 19 ans de Lyon, jouant un rôle clé en Coupe Gambardella.

Il a marqué, lors de cette compétition, en quart de finale contre Strasbourg, puis en demi-finale face à Troyes.

Mais c'est surtout par son abattage défensif et son leadership qu'il se distingue.

Après un prêt au RWDM Brussels en janvier 2024, Sarr, capable d'évoluer également au poste de milieu défensif, signe, en août de la même année, un contrat jusqu'en 2029 avec le RC Strasbourg.

Rapide et doté d'une grande intelligence de jeu, il attire déjà l'attention de plusieurs clubs européens. Chelsea l'a finalement recruté avant de le laisser en prêt à Strasbourg pour parfaire son expérience.