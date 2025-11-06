Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - À Tiémélékro, le RHDP réclame un 'candidat fort'

6 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgard Aimé Yobouet

Face à l'union sacrée qui se dessine autour d'un candidat unique présenté par les partis membres du Front commun (PDCI-RDA, PPA-CI) et le FPI, les militants du RHDP de Tiémélékro appellent leur direction à un choix fort afin de conserver le siège de la circonscription électorale d'Anoumaba-Tiémélékro, actuellement détenu par le parti au pouvoir.

Ils ont exprimé cette préoccupation par la voix du délégué RHDP de la sous-préfecture de Tiémélékro, Bernard Assandé, candidat déclaré aux législatives de 2025, lors d'un point de presse tenu le 4 novembre dans la localité. Au nom de ses camarades, il a demandé au comité d'arbitrage du parti de prendre en compte la volonté des électeurs des sous-préfectures de Tiémélékro et d'Anoumaba.

Selon lui, à l'issue de la campagne présidentielle dans ces deux zones, les militants ont exigé qu'un candidat crédible et compétent leur soit proposé pour les législatives à venir. Ce choix, insiste-t-il, devrait tenir compte de l'expérience en administration publique, notamment pour assurer le suivi du projet de bitumage annoncé de l'axe Anoumaba-Tiémélékro-Dimbokro, ainsi que d'autres actions de développement prévues dans la région.

Bernard Assandé a ajouté que les populations souhaitent un élu capable d'incarner le vivre-ensemble et de traduire en actes la vision du Président de la République pour une Côte d'Ivoire solidaire.

« Pour gagner face au Front commun (PDCI-RDA, PPA-CI et FPI), qui a su fédérer ses forces autour d'une seule candidature, il faut un candidat fort et incontestable. Les militants ont même proposé des noms tels que le Directeur général du Port autonome de San-Pedro, Hilaire Lamizana ; l'ancien commandant supérieur de la Gendarmerie et ambassadeur au Gabon, Nicolas Kouakou ; ou encore l'actuel maire de Tiémélékro, Kouadio Samira », a-t-il résumé.

