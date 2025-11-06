Tunisie: Le gouverneur de Sidi Bouzid reçoit une équipe de l'Agence TAP

TUNIS/Tunisie — Le gouverneur de Sidi Bouzid, Fayçal Bessaoudi, a reçu, jeudi, au siège du gouvernorat, une équipe de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP), en visite dans la région dans le cadre du programme « Focus régions ».

A cette occasion, le gouverneur a salué cette initiative, soulignant son importance dans la valorisation de l'image de la région.

Il a mis en avant le rôle des médias en tant que partenaire actif du développement régional, estimant que cette mission est une occasion pour mettre en lumière le potentiel économique, les opportunités d'investissement et la diversité culturelle dont regorge le gouvernorat.

D'après lui, la région a bénéficié, depuis 2012, de la réalisation de plusieurs projets et de la création d'établissements publics grâce à d'importants financements.

Il a précisé que certains projets sont encore en cours, à l'instar du marché de production, considéré comme un projet stratégique.

Le gouverneur a également souligné que Sidi Bouzid constitue un pôle agricole majeur, contribuant de manière significative à la production nationale d'huile d'olive, de lait, de légumes et d'élevage.

Il a appelé les directions régionales à coopérer pleinement avec l'équipe de la TAP et à lui faciliter la tâche tout au long du programme de la visite, qui comprendra plusieurs délégations.

L'équipe devrait réaliser des reportages sur les secteurs de l'agriculture, des ressources hydrauliques, de la jeunesse, du sport, ainsi que sur les travailleuses agricoles.

L'équipe se penchera également sur des thématiques mettant en valeur les chevaux arabes de race pure, l'huile d'olive, l'artisanat du bois d'olivier, l'élevage, les groupements féminins de développement et les perspectives du tourisme écologique dans la région.

Dans le cadre de cette mission, l'équipe de la TAP réalisera une série de productions journalistiques variées - articles, vidéos et reportages photographiques - couvrant les différents secteurs et préoccupations des habitants du gouvernorat.