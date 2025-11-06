Congo-Kinshasa: Samedi 15 novembre prochain - Jean-Marc Kabund annonce la descente dans la rue de ses combattants

Jean-Marc Kabund avec son parti Alliance pour le changement entend bousculer le leadership dans l'opposition en RDC. Cette épreuve passe par une démonstration de force dans la rue. En effet, le samedi 15 novembre prochain, ce transfuge de l'UDPS devra le démontrer en mode réel. Il s'agit pour ce parti de réclamer l'organisation d'un dialogue national pour apaiser les tensions et ouvrir un espace de concertation entre les acteurs politiques et sociaux.

Cette information a été confirmée, hier mardi 4 août lors de la conférence de presse, par ce leader de l'Ach qui a profité de cette circonstance pour évoquer la situation politique préoccupante de la RDC sous la présidence de Félix Tshisekedi.

À l'en croire, le pays traverse une dérive politique, morale, économique et institutionnelle sans précédent avant d'ajouter que la corruption est devenue la norme au sommet de l'État, et la gouvernance actuelle se caractérise par le culte de la personnalité et la centralisation du pouvoir.

Cet ancien haut cadre de l'UDPS a également pointé du doigt la manipulation des institutions et la réduction de l'espace public, considérant ces pratiques comme motivées par la peur du Président de quitter le pouvoir en 2028.

Il a affirmé que Félix Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre, afin de justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai légal. Selon lui, le refus du dialogue par le Président congolais s'inscrit dans une stratégie visant à obtenir un glissement à défaut d'un troisième mandat.

L'opposant a aussi dénoncé le traitement réservé aux acteurs politiques critiques du régime. « Les opposants sont traqués, emprisonnés ou envoyés en exil », a-t-il déclaré, dénonçant ce qu'il considère comme une restriction des libertés politiques et un durcissement du climat démocratique en RDC.