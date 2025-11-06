Congo-Kinshasa: Linafoot - Toujours pas de victoire pour le champion en titre, les Aigles du Congo en quatre sorties

Le FC Les Aigles du Congo, vainqueurs de la dernière édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), n'arrivent toujours pas à décoller cette saison. En quatre matches joués jusque-là, le champion de la RDC court toujours derrière sa première victoire. Le champion a été de nouveau battu ce mercredi 05 novembre par l'AC Rangers 1-2, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match de la 4ème journée groupe B.

Les deux buts de Rangers ont été inscrits respectivement par Reagan Mfuki Kilala sur pénalty (41ème) et Elongo Tabu (46ème). L'unique but des Aigles du Congo a été l'oeuvre de Kikwama Mujinga (45+2). Pendant la mi-temps le score été de parité de (1-1) entre les deux formations. Au retour des vestiaires Elongo Tabu a marqué le but de la victoire pour Rangers. Un score qui permet aux Académiciens de Rangers de prendre provisoirement la deuxième place au classement provisoire du groupe B avec 10 points derrière V.Club qui est leader du groupe B avec 13 points.

Les Aigles du Congo ne comptent jusque-là que 2 points, glanés devant Renaissance du Congo (1-1) et (0-0) Maniema Union. MK FC et AC Rangers l'ont infligé des défaites (2-1) et (2-1).

Motema Pembe et Maniema Union se neutralisent (1-1)

Dans l'autre match, le DC Motema Pembe et Maniema Union de Kindu se sont neutralisés 1-1, au stade Tata Raphaël en match avancé de la 7ème journée.

Maniema Union a marqué par son avant-centre, Sylva Tshitenge (15ème). Motema Pembe, qui ne l'a pas entendu de cette oreille, a réagi, bien qu'un peu tard, par l'entremise de Glody (38ème), un ancien du FC Renaissance du Congo et de l'AS V.Club. Score final 1-1.

Ci-après, tous les résultats

-AC Rangers - Aigles du Congo 2-1

-Fc Renaissaince - AS V.Club 1-3

-Dcmp - AS Maniema Union 1-1

-AS Dauphin Noir - OC Bukavu Dawa

-FC Lupopo - FC Tshikas 2-1

-OC Manika - AS Simba 1-0.