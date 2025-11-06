Afrique: RDC - Les Léopards dames victimes d'une injustice de la part de la CAF

La Confédération africaine de football (Caf), a décidé mercredi dans son pouvoir discrétionnaire de ramener à 16 le nombre d'équipes qui doivent prendre part à la phase finale de la 14ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2026. Alors qu'on départ, le nombre était fixé à 12, nombre d'ailleurs sur lequel, elle a organisé les éliminatoires, à l'issue de laquelle, 12 nations ont été qualifiées. Alors juste après ces éliminatoires, la Caf a jugé bon que le nombre des pays participants à cette énième édition de la Can féminine puisse passer à 16, contrairement à 12 comme initialement prévu. Les règles sont donc changées en cours de jeu.

Curieusement, pour compléter la liste avec les 4 autres équipes, la Caf a retenu comme critère le classement Fifa, en lieu et place de prendre les quatre meilleurs perdants sur les 11 équipes éliminées, ou à la limite, d'organiser les barrages d'autant plus qu'il y a encore presque une année qui nous sépare du coup d'envoi de cette compétition prévu probablement au mois de juillet 2026.

La Caf depuis un certain temps, n'a plus de calendrier fixe. Les Léopards dames de la République Démocratique du Congo qui devaient se qualifier soit comme parmi les 4 meilleurs deuxième, ou soit sur terrain comme barragiste, sont tout simplement victimes d'une injustice criante de la part de la Caf.

« Chers secrétaires généraux, le comité exécutif de la Caf a approuvé l'élargissement de la Coupe d'Afrique des nations féminines de 12 à 16 équipes, à compter de la prochaine édition en 2026. Etant donné que la phase de qualification pour l'édition 2026 est déjà terminée, le comité exécutif a décidé que les quatre équipes les mieux classées sur la base du classement mondial féminin actuel de la Fifa parmi les onze équipes éliminés lors du dernier tour de qualification seront sélectionnées pour compléter la liste de 16 équipes participantes », en tout cas, c'est en ces termes que la Caf, via son Directeur des Tournois et Evènements, Monsieur Samson Adamu a écrit pour informer les différentes associations membres.

Et d'après ce fameux classement Fifa actuel, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Egypte qui sont éligibles. La Caf a bien précisé dans sa lettre : « en conséquence, les équipes suivantes se qualifieront sur la base de leur classement Fifa pour compléter la liste des 16 équipes participantes : Cameroun (66ème), Côte d'Ivoire (71ème), Mali (79ème), et Egypte (95ème) ».

La République Démocratique du Congo classée 116ème n'est pas concernée pour cette dernière chance. Les Léopards restent à la maison. Les quatre nations repêchées rejoignent ainsi le Maroc, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Zambie, l'Algérie, le Malawi, le Cap-Vert, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal et le Burkina-Faso.

Pourquoi le critère de classement Fifa ?

Qu'est ce qui fait croire à la Caf que les équipes « mieux classées » sont les meilleures, et que ce sont eux qui doivent prendre part à la Can et non les autres ? C'est une idée basée visiblement sur les intérêts, oubliant que le Malawi (155ème), le Cap-Vert (126ème) et le Kenya (140ème) qui se sont qualifiés sur terrain ne sont pas mieux classés.

Le Cameroun et l'Egypte qui ont été battus en aller et retour lors du deuxième et dernier tour des éliminatoires de cette Can respectivement par l'Algérie (1-2/0-1), et le Ghana (0-3/0-1), ne méritent pas mieux la phase finale par rapport à la RDC qui est passée juste à côté d'un exploit devant l'Afrique du Sud (1-1/0-1), ou encore le Bénin devant le Nigeria (0-2/1-1).

Logiquement, l'idéal était de dresser la liste de 11 nations éliminées et prendre les 4 meilleurs perdants, ou d'organiser carrément les barrages comme cela se fait pour la Coupe du monde 2026. Il n'est pas encore pour faire bien les choses, la Caf doit se remettre en cause.