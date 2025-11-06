Congo-Kinshasa: Vols humanitaires à l'Est congolais, Couloir vert Kivu-Kinshasa - L'UE prête à accompagner le Gouvernement

L'Union européenne annonce sa disponibilité à accompagner le Gouvernement congolais pour la concrétisation du projet de construction du couloir vert Kivu-Kinshasa, devant relier l'Est et l'Ouest de la RDC. Bruxelles exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit dans l'Est congolais à autoriser l'ouverture d'un couloir humanitaire, incluant la reprise des vols humanitaires.

Au cours d'un point de presse tenu hier mercredi 5 novembre à Kinshasa, le Représentant spécial de l'UE pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam a révélé que son organisation reste très engagée pour une forte intégration économique et régionale dans le grand Congo.

« A travers le travail de la Délégation ici surplace, nous restons engagés pour une plus forte intégration économique et régionale. Et des exemples, il y en a beaucoup, comme notre soutien pour l'établissement du projet de couloir vert Kivu-Kinshasa », -t-il déclaré.

Selon Johan Borgstram, cette intensification du conflit est notamment aggravée par l'offensive des rebelles du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ainsi que par la mobilisation continue des différentes factions armées.

Il a dénoncé la présence persistante de l'armée rwandaise sur le sol congolais, qu'il considère comme une violation de l'intégrité territoriale de la RDC, un acte fermement condamné par l'Union européenne.

Tout en saluant les efforts diplomatiques entrepris par le Qatar et les États-Unis pour favoriser une sortie de crise, le représentant européen a souligné l'urgence pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu et de s'engager dans une dynamique de dialogue sincère.

Sur le plan humanitaire, Johan Borgstram a déploré la dégradation de services essentiels et a appelé les belligérants à respecter les principes du droit international humanitaire.

En conclusion, Johan Borgstam a exprimé le soutien de l'UE à l'évolution des processus de paix de Washington et de Doha, concernant l'agression de la RDC dans sa partie Est, et appelle à la réouverture de l'aéroport de Goma pour un couloir humanitaire dans l'est du pays.

Après Kinshasa, Johan Borgstram s'est rendu ce même mercredi à Kampala (Ouganda) pour un échange avec les autorités de ce pays.