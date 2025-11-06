Congo-Kinshasa: Sénat - Daniel Mukoko Samba rassure sur l'appréciation du Franc Congolais !

Sous la conduite de son président, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le Sénat a examiné au cours d'une plénière au Palais du peuple, la question d'actualité du Sénateur Janvier Mwisha Kasiwa adressée au Vice-Premier Ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Cette question était centrée sur l'appréciation actuelle du franc congolais par rapport au dollar américain.

Le Sénateur Mwisha s'est dit préoccupé par le fait que l'appréciation du franc congolais est constatée sur le marché de change pendant que la population perd le pouvoir d'achat. Il était par ailleurs question de savoir les mécanismes mis en place par le gouvernement et la Banque centrale pour aboutir à cette appréciation de la monnaie nationale face à la devise étrangère qu'est le dollar américain.

Le Vice-Premier Ministre en charge de l'économie s'est largement étalé sur les mesures économiques importantes prises par le gouvernement pour que la monnaie nationale connaisse une appréciation face au dollar. Les sénateurs dans leur majorité ont émis le voeux de voir ces mesures mises en place puissent avoir un impact positif sur le vécu quotidien des ménages congolais notamment en termes du pouvoir d'achat.

Au cours de cette même plénière, les élus des élus ont abordé la problématique de deux projets de Loi portant création de l'Ordre national des Héros nationaux et de l'Ordre national du Léopard. Ces projets de Loi ont été confiés à la Commission PAJ-DH qui devra présenter le rapport final y afférent lors de la prochaine plénière avant que les sénateurs ne procèdent à l'adoption.