L'étau judiciaire se resserre de manière spectaculaire autour de Paulin Lendongolia Lebabonga, le Gouverneur déchu de la province de la Tshopo. Moins d'une semaine après sa destitution par l'Assemblée Provinciale, il a été officiellement traduit en justice le mercredi 5 novembre 2025, pour des accusations graves de détournement de deniers publics. Le dossier, jugé accablant par les élus provinciaux, a été transmis par le Président de l'organe délibérant, Mateus Kanga, au Procureur Général près la Cour de Cassation à Kinshasa.

C'est par une correspondance officielle, dont l'objet ne laisse place à aucune ambiguïté, que le sort de l'ancien chef de l'exécutif provincial de la Tshopo a été scellé. Le document transmis à la plus haute instance judiciaire du pays compile une série de preuves et de délibérations qui ont conduit à la chute politique dePaulin Lendongolia.

Une déchéance sur fond de gestion opaque

Le parcours de l'ex-gouverneur vers le banc des accusés a été précipité par une motion de défiance, votée le 27 octobre 2025. Au cours d'une séance plénière houleuse, dix-huit Députés Provinciaux ont décidé de lui retirer leur confiance, l'accusant de gestion calamiteuse et de détournement des deniers publics. Cette décision politique s'appuyait sur les conclusions de plusieurs commissions d'enquête parlementaires qui avaient scruté à la loupe la gestion de fonds importants alloués à la province.

Conformément à la résolution N°AP/TSH/CAB/PRES/KLM/001/2025 adoptée le 31 octobre 2025, l'Assemblée provinciale a franchi le pas suivant en demandant formellement l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Le point d'orgue des griefs retenus contre Paulin Lendongolia concerne la gestion d'une enveloppe substantielle de 1.217.478,91 dollars américains. Ces fonds avaient été décaissés par le Gouvernement central pour deux projets d'une importance capitale pour la province : la réhabilitation de la Route Nationale N°4 axe Avakubi et la sécurisation des activités liées à la commémoration du 60ème anniversaire du martyre de la Bienheureuse Anuarite Nengapeta.

Selon le rapport de la commission d'enquête, la gestion de ce montant a été pour le moins scandaleuse. Il est reproché à l'ex-gouverneur d'avoir conclu un contrat jugé exorbitant, d'un montant d'environ 700.000 USD, pour ne réhabiliter qu'une portion dérisoire de 11 kilomètres de cette route d'intérêt national.

Le calcul est vite fait et a choqué les élus : le coût de réhabilitation d'un seul kilomètre de route en terre battue s'élèverait à 63.500 USD. Un chiffre astronomique qui, selon les députés, ne peut s'expliquer que par un détournement massif des fonds alloués.

Un faisceau d'indices sur d'autres dossiers

L'affaire de la RN4 n'est que la partie émergée de l'iceberg. La correspondance adressée au Procureur Général mentionne également d'autres dossiers tout aussi préoccupants, ayant fait l'objet d'enquêtes parlementaires notamment :

un rapport d'enquête menée dans le territoire de Bafwasende entre le 17 et le 27 septembre 2024 ; une enquête sur la gestion des fonds destinés à la réhabilitation du Stade Lumumba ; ainsi qu'une enquête sur la procédure de passation des marchés pour l'achat de véhicules officiels destinés aux membres du Bureau de l'Assemblée provinciale et du Gouvernement provincial.

Ces différents dossiers dessinent le portrait d'une gestion systématiquement opaque et potentiellement frauduleuse, qui a finalement conduit l'Assemblée provinciale à agir avec fermeté.

La balle est désormais dans le camp du Procureur Général près la Cour de Cassation, seule juridiction habilitée à instruire et juger un gouverneur de province.