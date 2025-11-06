Jean-Michel Sama Lukonde, Président du Sénat, s'est adressé aux sénateurs, à l'entame de la plénière de mardi 4 novembre 2025 au Palais du peuple, à l'occasion de la clôture de la campagne « Octobre rose », consacrée à la sensibilisation au dépistage et à la mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Il a encouragé la poursuite du plaidoyer pour un accès équitable au dépistage, aux soins médicaux et aux médicaments. Il a aussi exhorté les élus des élus à continuer à travailler pour la mise en oeuvre des politiques publiques adaptées au bien-être des concitoyens.

Le président de la chambre haute du Parlement a fait savoir que selon les statistiques de l'OMS, chaque année dans le monde, environ un million de cancer du sein sont diagnostiqués et 400.000 femmes en décèdent.

En RDC, a-t-il indiqué, « le cancer du sein est réputé pour être le plus meurtrier chez les femmes. La Ligue Nationale Congolaise contre le cancer révèle que près de 58.450 cas sont détectés et plus de 12.000 femmes en décèdent tous les ans ». Sama Lukonde a tenu à saluer toutes celles et ceux engagés dans cette cause.

« À travers des campagnes de dépistages, des conférences et des témoignages, les congolais et congolaises ont démontré que la santé de la femme est une cause nationale », a déclaré le speaker de la chambre des sages. Sama Lukonde a aussi rassuré que le Sénat restera mobilisé pour encourager la prévention, soutenir les reformes nécessaires et veiller à ce que plus aucune femme ne soit délaissée seule face à cette maladie par manque de moyens, de structures ou de sensibilisation.

Par ailleurs, le président du Sénat a annoncé deux événements importants prévus en RDC en ce mois de novembre. Il s'agit notamment du 9ème sommet ordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), fixé au 15 novembre 2025, sommet au cours duquel le Président Félix Tshisekedi prendra la tête de l'organisation en remplacement de son homologue angolais. Un autre événement c'est la réunion des présidents des Parlements de l'Union Parlementaire Africaine (UPA) qui se tiendra du 18 au 22 novembre à Kinshasa.

A cet effet, le président du Sénat a encouragé tous les acteurs déployés dans l'embellissement de la capitale, tout en insistant sur le renforcement de la lutte contre l'insalubrité et des embouteillages à Kinshasa et surtout pour éviter la situation survenue mardi où la plénière a été décalée de 3 heures après la pluie, une situation causée par les embouteillages et inondations. C'est ce qui permettra de bien organiser ces deux événements.